Ця газета підкорила медіаринок України у 90-х. Якими були тоді випуски "Факти та коментарі"

Свого часу газету читало понад мільйон людей, редакція мала кризові моменти, а тижневих випускався російською мовою

Новини та швидка інформація про події в Україні та світі завжди були затребувані читачами. Тому газети були в кінці 90-х на початку 2000-х дуже популярними. Серед них і "Факти та коментарі".

"Телеграф" розповість, що відомо про цю газету. А також, як вона виглядала протягом своєї історії.

Перший номер газети "Факти" (повна назва "Факти та коментарі") вийшов у серпні 1997 року. Газета довгий час друкувалась російською мовою, навіть після початку війни на сході і початку повномасштабної війни в Україні.

Газета "Факти та коментарі" у 2015 році

Видання мало характерний дизайн кінця 90-х — великі заголовки, яскраві кольори на першій сторінці та насичену верстку з численними фотографіями. Газета виходила у форматі таблоїда, що робило її зручною для читання в транспорті та на роботі.

Газета "Факти та коментарі" у вересні 1997 року

Це всеукраїнське щоденне видання, яке спочатку виходило п'ять разів на тиждень (крім неділі та понеділка), а з січня 2018 року перейшло на формат тижневика, тоді як його веб-портал продовжує цілодобово висвітлювати новини.

На сторінках газети друкували широкий спектр матеріалів — від політичних новин та економічних аналітичних статей до кримінальної хроніки та скандальних розслідувань. Особливу увагу приділяли життю знаменитостей, гучним судовим процесам та резонансним подіям у світі шоу-бізнесу.

Як виглядали сторінки газети "Факти та коментарі" у 1998 році

Газета також містила рубрики про здоров'я, спорт, культуру та телепрограму. Характерною рисою видання були великі фоторепортажі та інтерв'ю з відомими особистостями.

Сторінки про спорт у газеті "Факти та коментарі" 1998 року

За даними TNS за 2006 і 2009 роки, "Факти і коментарі" займали друге місце серед щоденних видань. У 2010 році видання стало лідером сегменту "Видання загального інтересу", аудиторія одного номера "Фактів" сягала понад 1 300 000 чоловік.

Шлях газети не був простим. У 2009 році через фінансову кризу видання змушене було закрити дистриб'юторську мережу, що суттєво вплинуло на тираж та доходи.

2015 року редакція скоротила персонал через економічні труднощі, спричинені війною на сході України та загальною нестабільністю в країні.

У червні 2016 року видання було продано генеральному директору та редактору Олександру Швецю, що дозволило зберегти газету та продовжити її діяльність в умовах складного медіаринку.

Не видається з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України. Останній номер вийшов 24 лютого 2022.

Раніше "Телеграф" писав, як у 1990-х виглядала найголовніша газета України.