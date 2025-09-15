Воевал за Украину в АТО с российским паспортом: где сейчас актер Анатолий Пашинин

Анатолий Пашинин определился со своей гражданской позицией еще в 2014 году

Актер Анатолий Пашинин, как и Алексей Зубков, родился в Украине, но карьеру строил в Российской Федерации. Однако после 2014 года он запретил называть себя "российским актером" и воевал на Донбассе.

Сегодня, 15 сентября, Анатолию Пашинину исполнилось 47 лет. "Телеграф" решил выяснить, куда пропал актер и что говорит о войне.

Анатолий Пашинин — что о нем известно

Анатолий Пашинин родился 15 сентября 1978 года в Светловодске Кировоградской области в семье военных. В школьные годы увлекался боксом и карате. Юность провел в Запорожье, где окончил школу и учился в государственной инженерной академии (на двух факультетах).

Анатолий Пашинин был звездой российских фильмов

Позднее Анатолий отправился в Москву и окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 2001 года начал сниматься в кино, став известным благодаря фильмам и сериалам: "Грозовые ворота", "Адмиралъ", "Мы из будущего", "Побег" и других.

Анатолий Пашинин строил карьеру в России

В 2003 году Пашинин взял участие в телеигре "Форт Боярд", а в 2012-м стал участником проекта "Танцы со звездами", который показывали на телеканале "Россия".

Анатолий Пашинин в российских "Танцах со звездами"

Однако в период Революции Достоинства Анатолий Пашинин принял твердое решение и вернулся в Украину. Сначала он переехал в Запорожье к родителям, а в 2014 году присоединился к добровольческому батальону "Арата".

Он воевал в рядах ВСУ в зоне АТО с российским паспортом, заявив в интервью за 2018 год, что не хочет пока возвращать украинское гражданство.

Анатолий Пашинин воевал в АТО на стороне Украины

Меня сейчас российский паспорт на территории Украины защищает гораздо лучше, чем украинский. Потому что украинский паспорт и гражданство стали какой-то сектой. Можно дать, а можно забрать. Вдруг ты не угоден руководителю секты, мы забираем у тебя этот паспорт. У меня ничего отобрать, поэтому я сильный. Я в золотой позиции нахожусь и менять ее не хочу Анатолий Пашинин

Экс-звезда российских сериалов заявлял, что гордится тем, что украинец, потому что в украинцев больше власти над собой и над своей страной, чем у русских.

После переезда в Украину Пашинин продолжал актерскую карьеру, в частности снялся в кинолентах "Правило боя", "Посттравматическая рапсодия" и "Лицензия на преступление" (2019 год).

Анатолий Пашинин снимался в украинских фильмах

Где сейчас Анатолий Пашинин и что говорит о войне

В составе Украинской добровольческой армии (УДА) актер Анатолий Пашинин был недолго. В комментарии изданию Obozrevatel командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт рассказал, что Анатолий воевал до двух месяцев, из которых один месяц — на передовой.

Анатолий Пашинин воевал за Украину с российским паспортом

Он – обычный боец, не какой-то экстраординарный, и, например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? Был человек, приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать. Так, пожалуйста, пусть воюет Андрей Гергерт

Пашинин критиковал власть в России, особенно режим Путина. В одном из своих интервью он отметил:

Его никто в России не выбирал. Наоборот, тысячи и тысячи людей выходят на улицы против путинского режима. Кстати говоря, я проклял Путина еще за год до Майдана и не жалею об этом. Ведь это страшный человек. Что может быть страшнее шпиона с гранатой? Анатолий Пашинин

Где сейчас и чем занимается актер — неизвестно. В Facebook он делает публикации крайне редко.

В 2022 году Анатолий записал видеообращение к белорусам, в котором призвал их не воевать против Украины.

Анатолий Пашинин пропал с радаров

Последний его пост датирован 4 февраля 2025 года, в нем Пашинин сделал заявление на фоне скандалов, связанных с сексуальными домогательствами в учебных заведениях.

