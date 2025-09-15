Воював за Україну в АТО з російським паспортом: де зараз актор Анатолій Пашинін

Анатолій Пашинін визначився зі своєю громадянською позицією ще у 2014 році

Актор Анатолій Пашинін, як і Олексій Зубков, народився в Україні, але кар’єру будував у Російській Федерації. Однак після 2014 року він заборонив називати себе "російським актором" та воював на Донбасі.

Сьогодні, 15 вересня, Анатолію Пашиніну виповнилося 47 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, куди пропав актор і що каже про війну.

Анатолій Пашинін — що про нього відомо

Анатолій Пашинін народився 15 вересня 1978 року у Світловодську Кіровоградської області у родині військових. У шкільні роки захоплювався боксом та карате. Юність провів у Запоріжжі, де закінчив школу та навчався у державній інженерній академії (на двох факультетах).

Анатолій Пашинін був зіркою російських фільмів

Пізніше Анатолій вирушив у Москву і закінчив Вище театральне училище імені М. З. Щепкіна. З 2001 року почав зніматися в кіно, ставши відомим завдяки фільмам та серіалам: "Грозові ворота", "Адмірал", "Ми з майбутнього", "Втеча" та інших.

Анатолій Пашинін будував кар’єру у Росії

У 2003 році Пашинін взяв участь у телегрі "Форт Боярд", а 2012 став учасником проєкту "Танці з зірками", який показували на телеканалі "Росія".

Анатолій Пашинін у російських "Танцях із зірками"

Однак у період Революції Гідності Анатолій Пашинін ухвалив тверде рішення та повернувся до України. Спочатку він переїхав у Запоріжжя до батьків, а у 2014 році приєднався до добровольчого батальйону "Арата".

Він воював у лавах ЗСУ в зоні АТО з російським паспортом, заявивши в інтерв’ю за 2018 рік, що не хоче поки що повертати українське громадянство.

Анатолій Пашинін воював в АТО на боці України

Мене зараз російський паспорт на території України захищає набагато краще за український. Тому що український паспорт та громадянство стали якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не подобаєшся керівнику секти, ми забираємо в тебе паспорт. У мене нічого відібрати, тож я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і міняти її не хочу Анатолій Пашинін

Ексзірка російських серіалів заявляв, що пишається тим, що українець, бо в українців більше влади над собою й над своєю країною у порівнянні з росіянами.

Після переїзду в Україну Пашинін продовжував акторську кар’єру, зокрема знявся у кінострічках "Правило бою", "Посттравматична рапсодія" та "Ліцензія на злочин" (2019 рік).

Анатолій Пашинін знімався в українських фільмах

Де зараз Анатолій Пашинін і що говорить про війну

У складі Української добровольчої армії (УДА) актор Анатолій Пашинін був недовго. У коментарі виданню Obozrevatel командир 8-го батальйону УДА Андрій Гергерт розповів, що Анатолій воював до двох місяців, з яких один місяць – на передовій.

Анатолій Пашинін воював за Україну з російським паспортом

Він – звичайний боєць, не якийсь екстраординарний, і, наприклад, він на передовій був один місяць, а хлопці вже по три роки, як його схарактеризувати? Був чоловік, приїхав по добрій волі, сказав, що хоче воювати. Так, будь ласка, нехай воює Андрій Гергерт

Пашинін критикував владу у Росії, особливо режим Путіна. В одному зі своїх інтерв’ю він зазначив:

Його ніхто в Росії не обирав. Навпаки, тисячі людей виходять на вулиці проти путінського режиму. До речі, я прокляв Путіна ще за рік до Майдану і не шкодую про це. Адже це страшна людина. Що може бути страшніше за шпигуна з гранатою? Анатолій Пашинін

Де зараз і чим займається актор – невідомо. У Facebook він робить публікації вкрай рідко.

У 2022 році Анатолій записав відеозвернення до білорусів, у якому закликав їх не воювати проти України.

Анатолій Пашинін зник з радарів

Останній його пост датований 4 лютого 2025 року, у ньому Пашинін зробив заяву на тлі скандалів, пов’язаних із сексуальними домаганнями у навчальних закладах.

