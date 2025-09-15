Воював за Україну в АТО з російським паспортом: де зараз актор Анатолій Пашинін
Анатолій Пашинін визначився зі своєю громадянською позицією ще у 2014 році
Актор Анатолій Пашинін, як і Олексій Зубков, народився в Україні, але кар’єру будував у Російській Федерації. Однак після 2014 року він заборонив називати себе "російським актором" та воював на Донбасі.
Сьогодні, 15 вересня, Анатолію Пашиніну виповнилося 47 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, куди пропав актор і що каже про війну.
Анатолій Пашинін — що про нього відомо
Анатолій Пашинін народився 15 вересня 1978 року у Світловодську Кіровоградської області у родині військових. У шкільні роки захоплювався боксом та карате. Юність провів у Запоріжжі, де закінчив школу та навчався у державній інженерній академії (на двох факультетах).
Пізніше Анатолій вирушив у Москву і закінчив Вище театральне училище імені М. З. Щепкіна. З 2001 року почав зніматися в кіно, ставши відомим завдяки фільмам та серіалам: "Грозові ворота", "Адмірал", "Ми з майбутнього", "Втеча" та інших.
У 2003 році Пашинін взяв участь у телегрі "Форт Боярд", а 2012 став учасником проєкту "Танці з зірками", який показували на телеканалі "Росія".
Однак у період Революції Гідності Анатолій Пашинін ухвалив тверде рішення та повернувся до України. Спочатку він переїхав у Запоріжжя до батьків, а у 2014 році приєднався до добровольчого батальйону "Арата".
Він воював у лавах ЗСУ в зоні АТО з російським паспортом, заявивши в інтерв’ю за 2018 рік, що не хоче поки що повертати українське громадянство.
Мене зараз російський паспорт на території України захищає набагато краще за український. Тому що український паспорт та громадянство стали якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не подобаєшся керівнику секти, ми забираємо в тебе паспорт. У мене нічого відібрати, тож я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і міняти її не хочу
Ексзірка російських серіалів заявляв, що пишається тим, що українець, бо в українців більше влади над собою й над своєю країною у порівнянні з росіянами.
Після переїзду в Україну Пашинін продовжував акторську кар’єру, зокрема знявся у кінострічках "Правило бою", "Посттравматична рапсодія" та "Ліцензія на злочин" (2019 рік).
Де зараз Анатолій Пашинін і що говорить про війну
У складі Української добровольчої армії (УДА) актор Анатолій Пашинін був недовго. У коментарі виданню Obozrevatel командир 8-го батальйону УДА Андрій Гергерт розповів, що Анатолій воював до двох місяців, з яких один місяць – на передовій.
Він – звичайний боєць, не якийсь екстраординарний, і, наприклад, він на передовій був один місяць, а хлопці вже по три роки, як його схарактеризувати? Був чоловік, приїхав по добрій волі, сказав, що хоче воювати. Так, будь ласка, нехай воює
Пашинін критикував владу у Росії, особливо режим Путіна. В одному зі своїх інтерв’ю він зазначив:
Його ніхто в Росії не обирав. Навпаки, тисячі людей виходять на вулиці проти путінського режиму. До речі, я прокляв Путіна ще за рік до Майдану і не шкодую про це. Адже це страшна людина. Що може бути страшніше за шпигуна з гранатою?
Де зараз і чим займається актор – невідомо. У Facebook він робить публікації вкрай рідко.
У 2022 році Анатолій записав відеозвернення до білорусів, у якому закликав їх не воювати проти України.
Останній його пост датований 4 лютого 2025 року, у ньому Пашинін зробив заяву на тлі скандалів, пов’язаних із сексуальними домаганнями у навчальних закладах.
