Серьезные погодные катаклизмы ждут Украины в сентябре. Когда резко похолодает?

Метеоролог предупреждает о резком похолодании и других погодных качелях уже в сентябре

Содержание Чем удивит погода украинцев в середине сентября

Сентябрь в Украине начался с теплой и солнечной погоды, которая напоминает больше о летних днях, чем о начале осени. Однако метеорологи предупреждают о кардинальных изменениях в погодных условиях, которые ожидают украинцев уже в середине месяца. Как будут складываться погодные условия в ближайшие недели, читайте в материале.

Первая декада (1-10 сентября) этого года выдалась на территории Украины теплой со средними отклонениями температуры от нормы на 1-4 °С. При этом максимальные показатели дневной температуры достигали +30…+35 °С. Осадков выпало немного и распределялись они очень неравномерно. Однако местами наблюдались сильные ливни, шквалы и даже мелкий град. Таким образом, метеорологическое лето продолжается по всей Украине и пока предпосылок к резкому переходу на осенний лад не предвидится. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

Метеоролог также рассказал, какова погода во второй декаде месяца (10-20 сентября). Как утверждает Игорь Кибальчич, над большинством стран центра, запада и северо-запада Европы произойдет циклоническое преобразование барического поля, а над востоком Европы развитие блокирующего малоподвижного антициклона. В Украине это приведет к повышению атмосферного давления, осадков не ожидается, а температура будет в пределах нормы. В то же время в центре, юге и на западе температура будет выше нормы на 2 – 6 °С.

Ветер будет восточным и юго-восточным, умеренным, в отдельные дни на юге Украины, а также в Приазовье и на Донбассе возможно усиление местами до 15 – 20 м/с.

Самые ощутимые изменения в погодных условиях произойдут в период с 17 по 20 сентября. В настоящее время активность циклонов с запада увеличится. Поэтому возможны осадки, а также резкие колебания атмосферного давления и температуры, причем по всей территории Украины.

Ночью в период с 11 по 18 сентября температура воздуха будет составлять от 9 до 14 градусов Цельсия, на юге у морей – от 15 до 20. Днем будет комфортная температура – от 22 до 29 градусов по Цельсию.

19-20 сентября ожидается активизация циклонов, что повлечет за собой поступление холодного воздуха из Европы. Температура воздуха по всей стране существенно снизится: ночью будет от 5 до 12 градусов Цельсия, днем до +15…+21 °С. Теплее будет на крайнем юге страны и в Крыму, куда похолодание дойдет в менее выраженной форме.

Существенные осадки будут наблюдаться в период с 17 по 19 сентября. Они постепенно охватят все области Украины, местами будут сопровождаться грозой и порывистым ветром, однако сильных и продолжительных ливней не предвидится.

На прогностической карте представлены синоптические условия в Европе на 19 сентября, где хорошо показан активный циклон над странами Балтии, который принесет в Украину похолодание и вероятно начало метеорологической осени. Зеленым цветом выделены зоны осадков:

Синоптическая карта осадков 19 сентября

