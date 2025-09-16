Украине не хватает денег на армию: сколько нужно миллиардов и, прежде всего, для чего

Эксперты рассказали, на что будут тратиться средства из оборонного бюджета Украины

В 2026 году потребности украинского оборонного бюджета оцениваются в $120 млрд. Фактически Украина стоит перед дилеммой: найти новые внутренние ресурсы и углубить долговую нагрузку, или убедить союзников в необходимости многолетней поддержки на уровне десятков миллиардов долларов ежегодно. Без этого удержать фронт будет невозможно.

Война дорожает, а Запад "жмется"

Министр обороны Денис Шмигаль убежден, что расходы на ВСУ должны быть соизмеримы с военным бюджетом России, который в настоящее время составляет примерно такую же сумму. Для сравнения: нынешний украинский оборонный бюджет достигает $60 млрд, то есть в два раза меньше запланированного.

Денис Шмигаль, министр обороны Украины

Однако фактические цифры выглядят несколько иначе. Если учесть безвозмездную помощь от США и Европы, которая в 2024 году составила $50 млрд, то общий военный бюджет Украины достигает около $110 млрд. В этом году он может вырасти еще на 300 млрд гривен. Таким образом, в финансировании войны Киев уже почти догнал Москву.

Однако на горизонте возникают две главные проблемы. Во-первых, война становится "войной дронов" — FPV и ударных беспилотников, собираемых из китайских комплектующих. Китай безвозмездно Украину не будет обеспечивать, поэтому производство требует значительного роста внутренних издержек. Во-вторых, Запад уменьшает безвозвратную военную помощь. Президент США Дональд Трамп прямо заявил, что в дальнейшем передавать оружие бесплатно не будет.

Источники средств: бюджет, долги и партнеры

По словам главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласой, из $120 млрд половину должен дать госбюджет, а еще $60 млрд — международные партнеры через форматы "Рамштайн", PURL, SAFE или "датскую модель". Она подчеркнула, что война уже сейчас обходится бюджету в $172 млн в день — зарплаты военных, закупка оружия, поддержка раненых и семей погибших. Украина тратит 31% ВВП на оборону, что является самым большим показателем в мире.

Роксолана Подласа на конференции Yalta European Strategy

Украинское правительство рассматривает несколько направлений поиска денег. Собственные резервы ограничены: из-за постоянных атак российской армии целые регионы становятся "kill-зонами", где экономическая активность останавливается.

В Нацбанке указывают на внутренний долговой рынок как главный источник дополнительных поступлений. Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что в июле-августе Минфин перевыполнил план по привлечению средств на 152% и 180%. Спрос на облигации внутреннего госзайма остается высоким, в том числе и среди небанковских финансовых учреждений.

Еще один потенциальный источник – замороженные российские активы. Европейские политики, включая президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, уже предлагали использовать их для финансирования обороны Украины. Пока что окончательного решения нет, но в Киеве на это возлагают большие надежды.

В случае недостаточной поддержки партнеров правительство может прибегнуть к девальвации гривны. Это позволит конвертировать валютные поступления в большее число гривен, хотя такой шаг имеет ограничение из-за зависимости страны от импорта.

Международная поддержка и прогнозы

Внешняя помощь остается критической. По прогнозу НБУ, в 2025 году Украина получит $54 млрд от международных доноров, в 2026 — около $35 млрд, а в 2027 — $30 млрд. То есть объемы поддержки будут уменьшаться, хотя и оставаться высокими.

Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук объяснил : "Из суммы $65 млрд на 2026-2027 годы подтверждены лишь треть. Вероятнейшим источником остаются средства европейских партнеров, но нужны сложные технические консультации".

В то же время, администрация Дональда Трампа пытается переложить расходы на европейских союзников. По договоренности именно они должны финансировать закупку американского оружия для Украины. Это создает дополнительные риски, ведь экономика ЕС испытывает непростые времена.

На что армии нужно $120 миллиардов?

"Телеграф" обратился к военному аналитику Дмитрию Снегиреву и эксперту Украинского института будущего, бывшему сотруднику СБУ и консультанту Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ивану Ступаку с вопросом, куда именно пойдут колоссальные $120 миллиардов, заложенные в военный бюджет на 20.

Дмитрий Снегирев объясняет, что, прежде всего, нужно сравнить состояние экономики Российской Федерации и Украины. "ВВП Российской Федерации это примерно $2,2 триллиона, в то время как ВВП Украины — $191 миллиард. То есть, если уж поднимать вопрос соотношения расходов на оборону, то нужно сравнивать соответственно состояние экономики Российской Федерации и Украины. Заложить даже $200 миллиардов в бюджет не проблема, однако возникает вопрос реалистичности выполнения этой цифры. Исключительно за счет украинских ресурсов она не может быть. Эксперт напоминает, что оборонные расходы уже сейчас составляют около 31% ВВП, и в условиях экономики Украины это критически большая нагрузка.

По словам Снегирева, главная статья расходов – это материальное обеспечение военнослужащих. Речь идет не только о Вооруженных силах, но и обо всем силовом блоке: СБУ, ГУР, Нацгвардии и других структурах.

Львиная доля расходов пойдет как раз на материальное обеспечение военнослужащих и членов их семей. Численность Сил обороны составляет около миллиона человек, и эта армия нуждается в постоянной поддержке Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев

Вторая статья – это производство новых образцов оружия. Снегирев отмечает, что сейчас "Укроборонпром" обеспечивает армию всего на 40%, но развитие оборонной промышленности может стать локомотивом экономики, создавая рабочие места и увлекая за собой смежные отрасли. Он подчеркивает, что особое внимание следует уделить высокотехнологичным разработкам: дронам, ракетным программам ("Фламинго", "Сапсан", "Нептун"), ствольно-реактивной артиллерии.

Третья, не менее важная часть – закупка западного вооружения. "Мы, к сожалению, зависимы от внешней поставки. И если раньше США передавали оружие, то теперь в основном продают его Украине", — подчеркивает Снегирев. Именно эта статья расходов наиболее уязвима к коррупционным рискам, но без нее армия не сможет эффективно действовать.

Военный эксперт Иван Ступак добавляет, что современные высокоточные средства поражения очень дорогие. "Лишь один дрон DeepStrike может стоить $100–150 тысяч — как автомобиль класса Bentley. Это огромные деньги, и нужны не единицы, а сотни таких дронов. К этому следует добавить постоянные затраты на взрывчатку, боеприпасы, производство артсистем, в частности украинской "Богданы"", — объясняет он.

Кроме техники государство тратит миллиарды на зарплаты, лечение раненых и выплаты семьям погибших. По словам Ступака, именно социальная составляющая и компенсации составляют ощутимую часть военного бюджета.

Это огромные суммы, и поэтому формируется столь чрезвычайно высокая цифра Иван Ступак

Иван Ступак

Таким образом, $120 миллиардов будут распределяться между тремя главными блоками: материальное обеспечение военнослужащих, развитие собственной оборонной промышленности и закупка западного оружия. В то же время эксперты отмечают, что ставка должна делаться не на увеличение численности армии, а на технологичность — дроны, ракеты, высокоточные системы, реально изменяющие ход войны.

Напомним, российская экономика все больше испытывает давление войны, которую страна-агрессорка ведет против Украины. За три с половиной года Москва израсходовала большую часть резервов, а бюджетные дисбалансы стали хроническими. Правительство ищет новые источники доходов, и одним из наиболее вероятных вариантов стало повышение налогов — в первую очередь налог на добавленную стоимость. Это означает, что финансирование войны фактически перекладывается на плечи рядовых россиян.