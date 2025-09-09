"Теперь на это уйдет весь бюджет": Путину показали "молодильную клубнику" (видео)

В сети уже шутят

После разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином о жизни до 150 лет Владимир Путин поехал на встречу с учеными в Сириус. Там они похвастались новыми достижениями в генной инженерии и даже показали ему "молодильную клубнику".

Видеозапись встречи показывали российские СМИ. На кадрах видно, что один из ученых рассказал Путину о прогрессе в редактировании генома винограда и клубники.

Сначала он говорил о том, что им "впервые в мире" удалось отредактировать гены винограда таким образом, чтобы он стал устойчивым к грибковым инфекциям. Затем он начал рассказывать о клубнике, в которой в 12 раз больше вещества под названием кверцитин. Ученый назвал эту разработку "молодильной клубникой", услышав эти слова Путин перебил его и вернулся к теме обработки винограда от вредителей.

Пользователи сети предположили, что именно на всякую "молодильную клубнику" теперь пойдет весь российский бюджет.

Реакция сети

Как сообщалось ранее, Путин ранее в разговоре с Си Цзиньпином порассуждал о возможности жить до 150 лет. Политолог Тарас Загородний отметил, что такие разговоры могут указывать на то, что Путин не намерен устраивать ядерную войну.