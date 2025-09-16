Временную защиту прекратят? В ЕС готовят новации для украинских беженцев

ЕС готовится к возвращению украинцев домой

Во вторник, 16 сентября, Совет ЕС согласовал общие рамки для перемещенных украинцев, чтобы обеспечить их "устойчивое возвращение и реинтеграцию в Украину", когда разрешат условия, а также постепенный переход к другим статусам проживания для тех, кто имеет на это право.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европейского Союза, сообщает корреспондентка "Телеграфа" в Брюсселе. Этой рекомендацией ЕС готовится к скоординированному подходу к тому времени, когда условия в Украине будут способствовать постепенному прекращению действия статуса временной защиты.

"Бессердечные, ничем не оправданные атаки России на Украину продолжаются. Солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой. В то же время очевидно то, что нужно готовиться ко дню, когда ситуация позволит украинскому народу вернуться домой, чтобы помочь отстраивать свою страну. Скоординированный подход к переходу от статуса временной защиты отвечает наилучшим интересам тех, кто был вынужден покинуть свою страну. Мы хотим гарантировать, что возвращение в Украину будет происходить постепенно и с акцентом на устойчивую реинтеграцию в общины", — отметил Кааре Дюбвад Бек, министр иммиграции и интеграции Дании.

Государствам-членам предлагается предоставлять перемещенным украинцам национальные виды на жительство, выданные, например, по основаниям, связанным с трудоустройством, обучением, образованием или семейными обстоятельствами, если лица соответствуют определенным условиям.

Лица, пользующиеся временной защитой, также должны иметь возможность подавать заявки на получение статусов в соответствии с законодательством ЕС, например, связанным с трудоустройством. Невозможно одновременно иметь статус в соответствии с законодательством ЕС и пользоваться временной защитой.

Также в ЕС готовятся шаги, чтобы способствовать добровольному возвращению украинских граждан домой.

"Многие украинцы, сбежавшие от войны, нуждаются в поддержке, чтобы иметь возможность вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество. Государства-члены могут помочь им, позволяя совершать ознакомительные поездки в Украину. Условия для таких поездок должны быть скоординированы между странами ЕС.

Государства-члены также должны ввести программы добровольного возвращения, действующие в течение ограниченного времени, и координировать условия этих программ с украинскими властями и другими государствами-членами.

Кроме того, они должны распространять права временной защиты (например, связанные с жильем, медицинской помощью и обучением) на лиц, участвующих в программах добровольного возвращения", – говорится в материале.

Эти шаги являются рекомендацией, т.е. руководством для государств-членов ЕС.

Известно, что с марта 2022 года ЕС приютил более 4 миллионов перемещенных украинцев. Перемещенные лица из Украины, которые не могут вернуться домой из-за агрессивной войны России, будут пользоваться временной защитой в ЕС до 4 марта 2027 года.

Рекомендация, принятая сегодня государствами-членами, отвечает их стремлению координировать переход и завершение временной защиты. Она также имеет целью гарантировать общую ответственность в течение этого процесса.