На мужество должны ответить решительностью. Еврокомиссар оценила готовность Украины к вступлению в ЕС

Еврокомиссар призвала Совет Европы принять решение об открытии первого кластера без дальнейших промедлений

Европейская комиссия видит прогресс Украины на пути вступления в Евросоюз. Украина выполнила условия открытия первого кластера.

Об этом заявила Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения на заседании Европарламента в ходе дебатов по Украине, сообщила корреспондентка "Телеграфа" из Страсбурга. В первую очередь обсуждают открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Россия боится вступления Украины в ЕС

Россия боится европейских стремлений Украины и презирает демократию. Именно поэтому наш ответ должен быть решительным и единственным. Несмотря на жестокую войну, Украина последовательно продвигается вперед в реформах. Оценка Комиссии свидетельствует о прогрессе в ключевых областях, таких как энергетика, таможня, внешняя политика и политика безопасности. Это четкая демонстрация решительности. Но вступление – это не только о выполнении технических требований Марта Кос

Успехи Украины на пути в Евросоюз

Она подчеркнула, что обеспечение верховенства права, борьба с коррупцией, независимость институтов и функционирующей демократии требует усилий всей Украины – правительства, гражданского общества, заинтересованных сторон и Верховной Рады. Марта Кос напомнила, что "мы увидели в июле, насколько хрупким может быть прогресс".

Она говорит о законопроекте №12414, который мог ограничить полномочия независимых антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). 22 июля его поддержала ВР, и в тот же день подписал президент Владимир Зеленский. Украинцы вышли на улицы с протестом против ограничения полномочий НАБУ и САП и вскоре их вернули.

Попытки подорвать независимость антикоррупционных органов – НАБУ и САП – были крайне тревожными. Мы четко заявили, что такие шаги неприемлемы. Эти учреждения являются самими основами той Украины, которую хотят построить украинцы. Прозрачная, подотчетная, европейская. 31 июля Украина скорректировала курс. Были восстановлены ключевые предохранители Марта Кос

Среди других положительных шагов еврокомиссар назвала назначение руководителя Бюро экономической безопасности. Украина выполнила необходимые требования.

Киев выполнил условия для открытия первого кластера

В этом контексте Комиссия констатирует, что Украина выполнила условия для открытия первого кластера, в то же время мы призываем продолжать работу над реализацией дорожных карт и особенно над планом действий по меньшинствам. В этот решающий момент сильный сигнал поддержки – это больше, чем символический жест. Это стратегический шаг, и он заслуженный Марта Кос

Она призвала Совет Европы принять решение об открытии первого кластера без дальнейших проволочек. Марта Кос подчеркнула, что для этого есть единственное законное основание – заслуги Украины.

Украинцы защищают не только свою территорию, но свободу и демократию в Европе. Самое меньшее, что мы можем сделать, это отвечать на их мужество нашей политической решимостью Марта Кос

Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС – что это

Этот кластер открывается первым и закрывается последним в процессе вступления в Евросоюз. Он содержит основы для дальнейшей интеграции страны в Европейский Союз. Первый кластер называется "Фундаментальные сферы" (Fundamentals) и регулирует вопросы основ правового и демократического государства. Он также охватывает фундаментальные права человека.

"Телеграф" также сообщал, что во время заседания глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что уже пора начать переговоры по первому кластеру в процессе вступления Украины в ЕС.