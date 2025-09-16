Тимчасовий захист припинять? В ЄС готують новації для українських біженців

ЄС готується до повернення українців додому

У вівторок, 16 вересня, Рада ЄС погодила спільні рамки для переміщених українців, щоб забезпечити їхнє "стале повернення та реінтеграцію в Україну", коли дозволять умови, а також поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто має на це право.

Про це йдеться у пресрелізі Ради Європейського Союзу, повідомляє кореспондентка "Телеграфу" в Брюсселі. Цією рекомендацією ЄС готується до скоординованого підходу на той час, коли умови в Україні сприятимуть поступовому припиненню дії статусу тимчасового захисту.

"Нещадні, нічим не виправдані атаки Росії на Україну тривають. Солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною. Водночас очевидним є те, що потрібно готуватися до дня, коли ситуація дозволить українському народу повернутися додому, щоб допомогти відбудовувати свою країну. Скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений залишити свою країну. Ми хочемо гарантувати, що повернення в Україну відбуватиметься поступово і з акцентом на сталу реінтеграцію у громади", — зазначив Кааре Дюбвад Бек, міністр імміграції та інтеграції Данії.

Державам-членам пропонується надавати переміщеним українцям національні дозволи на проживання, видані, наприклад, на підставах, пов’язаних із працевлаштуванням, навчанням, освітою чи сімейними обставинами, якщо особи відповідають певним умовам.

Особи, які користуються тимчасовим захистом, також повинні мати можливість подавати заявки на отримання статусів відповідно до законодавства ЄС, наприклад, пов’язаних із працевлаштуванням. Неможливо одночасно мати статуси відповідно до законодавства ЄС і користуватися тимчасовим захистом.

Також в ЄС готують кроки, аби сприяти добровільному поверненню українських громадян додому.

"Багато українців, які втекли від війни, потребують підтримки, щоб мати можливість повернутися в Україну та реінтегруватися в українське суспільство. Держави-члени можуть допомогти їм, дозволяючи здійснювати ознайомчі поїздки в Україну. Умови для таких поїздок мають бути скоординовані між країнами ЄС.

Держави-члени також повинні запровадити програми добровільного повернення, чинні протягом обмеженого часу, та координувати умови цих програм з українською владою та іншими державами-членами.

Крім того, вони повинні поширювати права тимчасового захисту (наприклад, пов’язані з житлом, медичною допомогою та навчанням) на осіб, які беруть участь у програмах добровільного повернення", — йдеться у матеріалі.

Згадані кроки є рекомендацією, себто настановою для держав-членів ЄС.

Відомо, що з березня 2022 року ЄС надав притулок понад 4 мільйонам переміщених українців. Переміщені особи з України, які не можуть повернутися додому через агресивну війну Росії, користуватимуться тимчасовим захистом у ЄС до 4 березня 2027 року.

Рекомендація, ухвалена сьогодні державами-членами, відповідає їхньому прагненню координувати перехід та завершення тимчасового захисту. Вона також має на меті гарантувати спільну відповідальність упродовж цього процесу.