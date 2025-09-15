Укр

"Матроскин проверяет свою продукцию": кот в магазине взорвал TikTok забавным поведением (видео)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Забавный кот в магазине развеселил сеть
Забавный кот в магазине развеселил сеть. Фото Unsplash/коллаж "Телеграфа"

Зрители активно комментировали видео, преимущественно шутя

Кошки всегда любят оказываться там, где им удобно, а еще частенько становятся звездами соцсетей. Так, недавно один из хвостатых облюбовал прилавок с сырной продукцией.

Ролик опубликовали в TikTok. Серо-белый котик невинно смотрел на мужчину, который аккуратно снял его с полки.

Креативный монтажер добавил смешной звук видео, что сделало его еще более забавным.

Зрители активно комментировали видео, в основном шутя. Один из пользователей написал: "Я все понимаю, но так нельзя…", другие обращали внимание на гигиенические нормы и отмечали, что после этого придется все убирать.

Что пишут под видео
Что пишут под видео
Что пишут под видео
Что пишут под видео
Что пишут под видео
Что пишут под видео

Кое-кто креативно подчеркнул: "Матроскин проверяет свою продукцию", а кто-то с сарказмом спрашивал: "Сырая кошка? Кто это вообще купит?".

Что пишут под видео
Что пишут под видео
Что пишут под видео
Что пишут под видео

Пользователи также любовались котом, описывая его как маленького, беззащитного, миленького, серенького и немного грустного. Другие в шутку выражали возмущение из-за того, что его поставили на пол после прилавка.

Что пишут под видео
Что пишут под видео
Что пишут под видео
Что пишут под видео

Сотни тысяч лайков, тысячи комментариев и не меньше репостов собрало это видео с котом в сети. Пользователи активно обсуждают поведение пушистого героя, а точнее — его сиденье на прилавке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове видео с забавным котом на роутере быстро стало вирусным в соцсетях: интернет исчез, а причиной оказался пушистый любимец, мирно устроившийся на устройстве.

Теги:
#Соцсети #Кот #Юмор #Курьез