"Матроскин проверяет свою продукцию": кот в магазине взорвал TikTok забавным поведением (видео)

Кошки всегда любят оказываться там, где им удобно, а еще частенько становятся звездами соцсетей. Так, недавно один из хвостатых облюбовал прилавок с сырной продукцией.

Ролик опубликовали в TikTok. Серо-белый котик невинно смотрел на мужчину, который аккуратно снял его с полки.

Креативный монтажер добавил смешной звук видео, что сделало его еще более забавным.

Зрители активно комментировали видео, в основном шутя. Один из пользователей написал: "Я все понимаю, но так нельзя…", другие обращали внимание на гигиенические нормы и отмечали, что после этого придется все убирать.

Кое-кто креативно подчеркнул: "Матроскин проверяет свою продукцию", а кто-то с сарказмом спрашивал: "Сырая кошка? Кто это вообще купит?".

Пользователи также любовались котом, описывая его как маленького, беззащитного, миленького, серенького и немного грустного. Другие в шутку выражали возмущение из-за того, что его поставили на пол после прилавка.

Сотни тысяч лайков, тысячи комментариев и не меньше репостов собрало это видео с котом в сети. Пользователи активно обсуждают поведение пушистого героя, а точнее — его сиденье на прилавке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове видео с забавным котом на роутере быстро стало вирусным в соцсетях: интернет исчез, а причиной оказался пушистый любимец, мирно устроившийся на устройстве.