"Польша уже подняла авиацию?": НЛО над Одессой насмешило сеть (видео)
Загадочный объект заметили вечером 16 сентября
Ведущие умы человечества наконец нашли доказательство существования инопланетян в Одессе. Неопознанный летающий пакет медленно проплыл по небу над одной из улиц, чем вызвал удивление у местных жителей.
Кадрами "первого контакта" поделились местные telegram-каналы, чем вызвали волну шуток в сети. Конечно, в военных условиях любой объект, пролетающий над головой вызывает стойкую ассоциацию с российскими дронами, однако на момент съемки тревогу не объявляли.
Как видно на коротком ролике, НЛО медленно парило над деревьями сверкая в лучах закатного солнца. Женщины, которые снимали видео, сразу предположили, что это ничто иное, как летающая тарелка и инопланетяне.
Эксперты по уфологии в комментариях молчать конечно же не стали и уже предложили множество вариантов того, что показано на видео — от "пакета с пакетиками" и воздушного змея до корабля пришельцев и малолетних волшебников, которые опять опоздали на рейс до Хогвартса. Отдельно пользователи поинтересовались, подняла ли уже Польша авиацию.
На фоне полетов НЛО, стоит обратить внимание и на открытую подготовку к восстанию машин. Они уже практически научились понимать контекст поста, к которому оставляют комментарии.
Как сообщалось ранее, на днях российские дроны залетели на территорию Польши. Украинские пользователи сети не смогли удержаться от того, чтобы завалить сеть шутками и мемами на этот счет.