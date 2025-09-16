"Польша уже подняла авиацию?": НЛО над Одессой насмешило сеть (видео)

Загадочный объект заметили вечером 16 сентября

Ведущие умы человечества наконец нашли доказательство существования инопланетян в Одессе. Неопознанный летающий пакет медленно проплыл по небу над одной из улиц, чем вызвал удивление у местных жителей.

Кадрами "первого контакта" поделились местные telegram-каналы, чем вызвали волну шуток в сети. Конечно, в военных условиях любой объект, пролетающий над головой вызывает стойкую ассоциацию с российскими дронами, однако на момент съемки тревогу не объявляли.

Как видно на коротком ролике, НЛО медленно парило над деревьями сверкая в лучах закатного солнца. Женщины, которые снимали видео, сразу предположили, что это ничто иное, как летающая тарелка и инопланетяне.

Эксперты по уфологии в комментариях молчать конечно же не стали и уже предложили множество вариантов того, что показано на видео — от "пакета с пакетиками" и воздушного змея до корабля пришельцев и малолетних волшебников, которые опять опоздали на рейс до Хогвартса. Отдельно пользователи поинтересовались, подняла ли уже Польша авиацию.

Мудрые инопланетяне приземляться не стали

На фоне полетов НЛО, стоит обратить внимание и на открытую подготовку к восстанию машин. Они уже практически научились понимать контекст поста, к которому оставляют комментарии.

Не так мы представляли себе события "Терминатора"

Как сообщалось ранее, на днях российские дроны залетели на территорию Польши. Украинские пользователи сети не смогли удержаться от того, чтобы завалить сеть шутками и мемами на этот счет.