Украина будет продавать отечественное оружие за границу. Зеленский назвал три основных направления

Вырученные деньги пойдут на финансирование нового производства

Украина будет продавать отечественное оружие в трех основных направлениях. Полученные деньги помогут поддержать армию и профинансировать производство.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, есть четкие объемы оружия, которые нужны украинской армии до конца года, а также на складах есть оружие, которое в избытке.

Именно такое оружие Украина уже экспортирует некоторым партнерам. Вырученные деньги помогут не только финансировать военно-промышленный комплекс, но и поддержать армию.

Зеленский подчеркнул, что дефицит в финансировании на производство оружия в Украине будет покрываться благодаря управляемому экспорту некоторых видов отечественного оружия. Это поможет повысить производство дронов для фронта. В то же время есть оружие, которое Украина производит достаточно быстро, и полученное количество ей не нужно. К примеру, морские дроны, нуждающиеся в партнерах, сюда же относится и противотанковое оружие, некоторые другие виды.

"Первый приоритет – это фронт, обеспечение наших бригад, второй приоритет – наши украинские арсеналы и только третий приоритет – вот такой управляемый экспорт", – подчеркнул президент.

Он добавил, что в течение двух недель будет представлен концепт – три новых экспортных платформ.

Экспортные платформы Украины:

первая — для экспорта и взаимодействия с США,

вторая – европейские партнеры,

третья – другие партнеры в мире.

Зеленский подчеркнул, что в третью группу вошли именно те, кто не просто заинтересован в украинском оружии, но и поддерживали наши государства. Это обязательное условие экспортных отношений.

"Украина не будет заниматься "вооруженной благотворительностью" и помогать тем, кому безразлична Украина", — заявил президент.

По его словам, Киев будет работать с теми, кто поддерживает Украину и ее независимость. Именно поэтому должен быть надежный экспортный контроль – чтобы до украинских технологий, отечественного оружия не добрались россияне и их сообщники. Работа над этим продолжается.

"Много интереса в мире к совместным проектам с Украиной для производства оружия. Есть и четкий спрос на наше оружие. Соответственно, именно благодаря управляемому экспорту мы сможем аккумулировать деньги на большее производство тех вещей, которые нужны нашей армии", — резюмировал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как запрет на экспорт оружия вредит оборонке и кто уже сегодня хочет покупать нашу продукцию.