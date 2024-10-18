Природная аномалия: в одном из городов Украины в октябре зацвела сирень (фото)
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Естественная аномалия удивила жителей города
Необычное природное явление наблюдают жители Запорожья: сирень расцвела в октябре. Это происходит в микрорайоне Южный, расположенном в Коммунарском районе города.
Цветущую сирень можно увидеть на Песках — территории, прилегающей к жилому массиву. Такое позднее цветение вызвало большой интерес у жителей города. Подходящие фото распространяются соцсетями.
Природные особенности микрорайона Пески или Южный
Микрорайон Южный граничит с лесопарком, огибающим Гребной канал. Рядом сохранился небольшой участок пойменного леса. Большую часть незаболоченной территории занимают насаждения тополя черного, дуба обыкновенного, вяза и шелковицы черной. Здесь также растут ива ломкая, клен ясенелистый и вяз гладкий.
Повторное цветение сирени в октябре может быть связано с изменением климатических условий. Подобные явления наблюдаются и в других регионах Украины. Ученые объясняют это нарушением процесса вегетации растений из-за нетипичных погодных условий. Растения могут воспринимать тёплую осень как новый цикл и начинать цвести.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в одном из городов Украины в октябре зацвели каштаны. Жители города сделали несколько фотографий природной аномалии.