Природная аномалия: в одном из городов Украины в октябре зацвела сирень (фото)

Естественная аномалия удивила жителей города

Необычное природное явление наблюдают жители Запорожья: сирень расцвела в октябре. Это происходит в микрорайоне Южный, расположенном в Коммунарском районе города.

Цветущую сирень можно увидеть на Песках — территории, прилегающей к жилому массиву. Такое позднее цветение вызвало большой интерес у жителей города. Подходящие фото распространяются соцсетями.

Природные особенности микрорайона Пески или Южный

Микрорайон Южный граничит с лесопарком, огибающим Гребной канал. Рядом сохранился небольшой участок пойменного леса. Большую часть незаболоченной территории занимают насаждения тополя черного, дуба обыкновенного, вяза и шелковицы черной. Здесь также растут ива ломкая, клен ясенелистый и вяз гладкий.

Повторное цветение сирени в октябре может быть связано с изменением климатических условий. Подобные явления наблюдаются и в других регионах Украины. Ученые объясняют это нарушением процесса вегетации растений из-за нетипичных погодных условий. Растения могут воспринимать тёплую осень как новый цикл и начинать цвести.

Где расположен микрорайон Южный в Запорожье

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в одном из городов Украины в октябре зацвели каштаны. Жители города сделали несколько фотографий природной аномалии.