Имидж "крепкого хозяйственника" и две судимости: каким был Янукович до политики и бегства (фото)

Теперь экс-президент живет в изгнании в России, предав Украину

Виктор Янукович — бывший президент Украины, который после предательства сбежал из страны. С 2014 года его судили заочно за целый ряд преступлений — от госизмены до растраты государственного имущества и убийства людей на Евромайдане. Сейчас он живет в России и не появляется на публике.

В этот день, 9 июля, Виктор Янукович отмечает день рождения — ему исполнилось 75 лет. "Телеграф" решил вспомнить, как беглый президент выглядел до политики.

Янукович в молодости — каким он был

Бывший президент Украины Виктор Янукович родился 9 июля 1950 года в рабочем поселке Жуковка возле Енакиево Донецкой области. Мать умерла, когда ему было 2 года, отец женился второй раз, но с мачехой отношения не сложилось. Поэтому маленький Виктор вынужден был переселиться к бабушке. Его детство прошло в нищете и тяжелых условиях.

Виктор Янукович в детстве

В 1968 году, в свои 17 лет Янукович впервые попал в тюрьму. Его судили за грабеж и дали три года лишения свободы. Из этого срока он отсидел только полгода в детской исправительной колонии и вышел на свободу за "сотрудничество с администрацией".

Виктор Янукович в молодости

Вторая судимость была в 20 лет. Его посадили на два года за телесные повреждения средней тяжести.

После освобождения из тюрьмы Виктор Янукович пошел работать на металлургический завод в Енакиево. К слову, именно там, на заводе, экс-президент и встретил свою жену Людмилу, которая родила ему двух сыновей.

Виктор и Людмила Янукович в день свадьбы

Виктор Янукович в молодости

Всю свою молодость Янукович работал на донецких транспортных предприятиях "Донбасстрансремонт" и "Углепромтранс", был даже гендиректором. В 1996 году бывший зэк был уже большим начальником по местным меркам. Сначала он стал зампредседателя Донецкой облгосадминистрации, а спустя год уже сам возглавил Донецкую ОГА и был на этой должности в течение 6 лет. В то время у Януковича был имидж "крепкого хозяйственника" и к нему присматривались в Киеве.

Виктор Янукович в молодости

Уже в ноябре 2002 году Виктор Янукович впервые стал премьер-министром Украины и членом СНБО. В августе 2006 года он занял кресло премьера второй раз, а в феврале 2010 года стал президентом Украины. На этой должности он продержался до зимы 2014 года, когда проходила Революция Достоинства. В 2014 году Янукович сбежал из Украины и с тех пор нашел приют в РФ.

Виктор и Людмила Януковичи

Виктор и Людмила Янукович в день венчания

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