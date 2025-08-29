Пропала после побега Януковича: что известно о блондинке из музея Минобороны, назначение которой вызвало скандал

Эффектная блондинка Анастасия Фурман спровоцировала скандал своим назначением в Минобороны

Анастасия Фурман — бывшая заместительница директора музея Министерства обороны. Ее назначение во времена Януковича вызвало бурный скандал — девушке было всего 23 года и она была без какого либо опыта работы.

"Телеграф" расскажет, что известно об Анастасии Фурман, почему ее назначение обернулось скандалом и когда она "пропала с радаров".

Анастасия Фурман — что о ней известно?

Анастасия Фурман родилась в 1991 году, когда ее назначили на должность заместителя директора Национального военно-исторического музея Украины в 2013 году, ей было всего 23 года. Сейчас девушке, вероятно, уже 34 года. Ее назначение на должность вызвало бурную реакцию в обществе, а также среди людей из музейной сферы.

Анастасия Фурман в 23 года стала замдиректром музея Минобороны

Дело в том, что у Анастасии экономическое образование и к музейному, а тем более военному делу, она отношения не имела. Как писали СМИ в то время, Фурман имела модельную внешность, а в соцсетях называла себя "райская бабочка".

К слову, должность замдиректора музея Минобороны до назначения Фурман занимал полковник с опытом работы в Генштабе Николай Абрамов. А вот новую должность Анастасии связывали с тем, что у ее матери Татьяны Фурман были бизнес-связи с тогдашним министром обороны Павлом Лебедевым.

Анастасия Фурман запомнилась своей эффектной внешностью

Известно, что с начала работы на должности замдиректора Анастасия провела инвентаризацию среди экспонатов и даже обнаружила подделки. Она утверждала, что обнаружила незаконную подмену оригиналов копиями, выявила отсутствие башни немецкого танка T-V времен Великой Отечественной войны, танки Т-34 и другие нарушения.

Стоит отметить, что против назначения Фурман взбунтовался и коллектив музея. Сотрудники говорили о некомпетентности молодой блондинки в музейном деле. Так что после публичного скандала Анастасия якобы ушла на больничный и перестала отвечать на звонки журналистов.

Анастасия Фурман ездила в то время на гламурной Ауди

Где сейчас Анастасия Фурман?

Актуальной информации о жизни бывшей заместительницы директора музея Минобороны Анастасии Фурман в сети просто нет. Девушка еще в 2013 году удалила свои аккаунты в соцсетях и пропала с радаров. Это, к слову, по времени совпало и с побегом Виктора Януковича из Украины. После 2014 года Фурман не фигурировала в новостях и не упоминалась в соцсетях.

Анастасия Фурман после скандала удалила страницы в соцсетях

Вероятно, девушка после скандала решила вести непубличный образ жизни. Скорее всего она уволилась из музея в начале 2014 года. К тому же в то время в Украине была Революция Достоинства и смена власти.

