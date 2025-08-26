Живой музей коррупции: как сейчас выглядит Межигорье, из которого поспешно "выселился" Янукович (видео)

Теперь это заповедная зона и попасть туда можно за деньги

Межигорье — печально известная резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича. Она стала символом коррупции и роскошной жизни, которую позволял себе пророссийский президент, когда народ бедствовал, а экономика была в упадке. И пока Янукович сбежал и сидит на болотах, его резиденция процветает.

Межигорье сейчас — какое оно?

После побега Януковича его резиденция Межигорье стала открыта для общественности. Сначала там побывали активисты Евромайдана и были обескуражены роскошью имения. Потом особняк и около 140 гектаров территории фигурировали в ряде уголовных дел против Януковича и его семьи. В 2017 году резиденция была национализирована и перешла в собственность государства.

После побега Януковича Межигорье открыли для посещения всех желающих. Фото: Getty Images

Теперь это заповедная зона и туристический объект, доступный и открытый для всех желающих. В тик-ток аккаунте "Сестризнес" опубликовали свежее видео из Межигорья, на котором можно увидеть, как сейчас выглядит бывшее имение беглого президента.

Как оказалось, для туристов тут есть целая инфраструктура, расписаны три маршрута для прогулок — на 3, 6 и 8 километров. Также на территории есть кафе, пиццерия, зоопарк и другие туристические фишки.

Как рассказала автор видео, резиденция работает для туристов с 9.00 до 21.00 каждый день. Также есть специальные правила поведения, особенно, что касается животных, которые тут бродят по территории как у себя дома. И это неудивительно, ведь резиденция Януковича теперь заповедная зона.

Янукович несколько лет жил на территории этой резиденции. Фото: Getty Images

Посетить Межигорье можно на собственном авто или же приехать прямо маршруткой из Киева — от станции метро Героев Днепра до ворот резиденции — всего за 50 гривен. Что касается цен на посещения Межигорья, то для взрослых это будет стоить 300 грн, для детей — 100 грн, льготным категориям граждан — 150 грн, а для жителей Петровской общины и молодоженам вход бесплатный.

В комментариях к видео украинцы написали, что думают о Межигорье:

Живой музей коррупции.

Вы знали, что эта резиденция уменьшена копия, которая была у Яника в Донецке?

Была не раз очень красиво. Сыну очень понравилось. Постоянно просит туда уехать.

Живу рядом, а были только один раз и тоже все не обошли.

Якубовича? Вы не туда вернули.

Тоже никогда не была там.

Интересно, что с домом Пшонки?

