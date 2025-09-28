А вы знаете, как на украинском правильно будет "підодіяльник"? Ответ может вас удивить

"Підодіяльник", "підковдрник", — это суржик

С каждым днем все больше людей выбирают говорить на украинском, и вместе с тем увеличивается число ошибок и частота употребления в речи кальки с русского языка. В частности, многие по привычке переводят "пододеяльник" с русского на украинский как "підодіяльник". Однако это серьезная ошибка.

Есть несколько вариантов, как заменить слово "підодіяльник" в украинском языке. "Телеграф" собрал несколько лучших из них.

Прежде всего заметим, что "підодіяльник" и даже "підковдрик", "підковдрник", — это грубые ошибки и калька с русского языка.

Вот как лучше перевести слово "пододеяльник" на украинский язык в порядке спадания частоты использования:

підковдра (в частности, именно этот перевод рекомендует известный языковед Александр Авраменко); пішва (в целом так называется двойной шов для сшивания двух кусков ткани, но так также на Львовщине называют наволочки и пододеяльники); підукривало; обліжник, оліжник (обворачивает ліжник); обгортень; наковдра.

