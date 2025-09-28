Рус

А ви знаєте, як українською правильно буде "підодіяльник"? Відповідь може вас здивувати

Валерія Куценко
Лише одиниці можуть правильно сказати, як українською перекладається слово "пододеяльник"
Лише одиниці можуть правильно сказати, як українською перекладається слово "пододеяльник". Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Підодіяльник", "підковдрник", — це суржик

З кожним днем все більше людей обирають говорити українською, і разом з тим збільшується кількість помилок та частота вживання в мові кальки з російської мови. Зокрема, багато хто за звичкою перекладає "пододеяльник" з російської на українську як "підодіяльник". Однак, це серйозна помилка.

Є кілька варіантів, як замінити слово "підодіяльник" в українській мові. "Телеграф" зібрав кілька найкращих із них.

Насамперед зауважимо, що "підодіяльник" і навіть "підковдрик", "підковдрник" — це грубі помилки та калька з російської мови.

Ось як краще перекласти слово "пододеяльник" українською мовою в порядку спадання частоти використання:

  1. підковдра (зокрема, саме цей переклад рекомендує відомий мовознавець Олександр Авраменко);
  2. пішва (загалом так називається подвійний шов для зшивання двох шматків тканини, але так також на Львівщині називають наволочки та підковдри);
  3. підукривало;
  4. обліжник, оліжник (обгортає ліжник);
  5. обгортень;
  6. наковдра.

