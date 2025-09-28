А ви знаєте, як українською правильно буде "підодіяльник"? Відповідь може вас здивувати

"Підодіяльник", "підковдрник", — це суржик

З кожним днем все більше людей обирають говорити українською, і разом з тим збільшується кількість помилок та частота вживання в мові кальки з російської мови. Зокрема, багато хто за звичкою перекладає "пододеяльник" з російської на українську як "підодіяльник". Однак, це серйозна помилка.

Є кілька варіантів, як замінити слово "підодіяльник" в українській мові. "Телеграф" зібрав кілька найкращих із них.

Насамперед зауважимо, що "підодіяльник" і навіть "підковдрик", "підковдрник" — це грубі помилки та калька з російської мови.

Ось як краще перекласти слово "пододеяльник" українською мовою в порядку спадання частоти використання:

підковдра (зокрема, саме цей переклад рекомендує відомий мовознавець Олександр Авраменко); пішва (загалом так називається подвійний шов для зшивання двох шматків тканини, але так також на Львівщині називають наволочки та підковдри); підукривало; обліжник, оліжник (обгортає ліжник); обгортень; наковдра.

