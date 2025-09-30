Россияне атакуют Харьков и Днепр: что известно о последствиях ударов (обновлено)

В Днепре есть пострадавшие после обстрела

Во вторник, 30 сентября, в Днепре и Харькове раздавались многочисленные взрывы. Предварительно известно, что россияне атаковали города ударными беспилотниками.

В частности, по Харькову прилетела "Молния" и "Шахеды". Об этом отмечал мэр Игорь Терехов.

В то же время в Днепре, как сообщает корреспондент "Телеграфа", раздалось несколько взрывов, после которых в небе виднеется задымление.

17:10 В Днепре 12 пострадавших.

17:00 В сети публикуют кадры раненых днепрян. Отмечается, что людей, которые были близки к эпицентру прилетов, посекло осколками. На месте работают экстренные службы.

16:30 Предварительно известно, что в Днепре есть пострадавшие. В сети уже публикуют кадры последствий прилета.

16:22 Чрезвычайники направляются к месту взрывов в Днепре. В городе слышен сирен, сообщают местные телеграмм-каналы.

16:18 В Харькове раздался пятый взрыв.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 28 сентября оккупанты устроили массированный обстрел Украины. Тогда от взрывов содрогнулись Киев, Одесщина и Запорожье.