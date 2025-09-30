Росіяни атакують Харків та Дніпро: що відомо про наслідки ударів (оновлено)

У Харкові є кілька прильотів, зазначив мер міста

У вівторок, 30 вересня, у Дніпрі та Харкові лунали численні вибухи. Попередньо відомо, що росіяни атакували міста ударними безпілотниками.

Зокрема, по Харкові прилетіла "Молнія" та "Шахеди". Про це зазначав мер Ігор Терехов.

Водночас у Дніпрі, як повідомляє кореспондент "Телеграфу", пролунало кілька вибухів, після яких у небі видніється задимлення.

16:22 Надзвичайники прямують до місця вибухів у Дніпрі. У місті чутно вий сирен, повідомляють місцеві телеграм-канали.

16:18 У Харкові пролунав пʼятий вибух.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ніч проти 28 вересня окупанти влаштували масований обстріл України. Тоді від вибухів здригнувся Київ, Одесщина та Запоріжжя.