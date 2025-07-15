Из-за глупости детей может произойти экологическая катастрофа на Десне: активисты бьют тревогу (фото)

Летом 2024 года на этой реке уже случался экологический кризис

На популярном пляже "Золотой берег" в Чернигове ситуация, которая на первый взгляд может показаться мелочью, может иметь серьезные экологические последствия. Речь идет о массовом уничтожении пресноводных моллюсков — беззубок — детьми, которые, ради развлечения, достают их из воды и оставляют на солнце.

Об этом пишет общественный деятель и краевед Сергей Соломаха. По его словам, часть моллюсков еще живьем разбивают камнями.

Очевидцы говорят, что большинство отдыхающих никак не реагирует на такие действия. "За этим процессом наблюдают сотни всьоравно и какаяразница", — комментирует автор поста.

На первый взгляд это — обычные детские шалости. На самом же деле — невидимый, но реальный удар по экосистеме реки.

"Золотой берег" в Чернигове

Беззубка — это пресноводный моллюск, который выполняет ключевую роль в фильтрации воды. Один такой организм способен ежедневно очищать до 50 литров воды, задерживая бактерии, водоросли и другие микроорганизмы. Соломаха уверяет: ее исчезновение не только вредит качеству воды, но и влияет на пищевую цепь — беззубка является источником пищи для рыб и птиц.

Напомним, что прошлым летом на реке Десна уже фиксировалась экологическая катастрофа. Как сообщали "Новости.LIVE", тогда в воде появились пятна, вода заметно потемнела, а рыба начала массово погибать. Причиной этого стали загрязнение, высокая температура и снижение уровня кислорода — и это лишь верхушка айсберга. Уничтожение фильтрующих организмов, например беззубки, только углубляет такие процессы, ведь без них водоем теряет способность к естественному самоочищению.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Рось когда-то служила любимым местом для купания местных, но теперь это запрещено по экологическим причинам. Что произошло с рекой читайте в материале.