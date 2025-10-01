"Ликвидируем в промышленных масштабах": командир 46-й бригады рассказал о потерях россиян

Из-за значительных потерь враг просто не успевает готовить качественное пополнение.

Типичный портрет россиянина, воюющего против Украины, существенно изменился с начала полномасштабного вторжения. Если раньше в плен попадали профессиональные военные, то сейчас это искатели легких денег или преступники, отмечает командир 46 ОАЭМБр.

Что следует знать

Всего за месяц 46 ОАЭМБр уничтожает около 500 окупантов

Подготовка личного состава РФ резко упала

В плен сейчас попадают не профессиональные военные, а россияне, которые идут убивать украинцев из-за денег

Во время боевых действий в Херсонской области украинские защитники пленили профессиональных российских военных, в том числе знаменитых "псковских десантников". На Запорожье в плен Силам обороны сдавались иностранцы, воевавшие на стороне врага, а в Бахмуте на Донетчине бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады пленили членов ППК "Вагнер", рассказал "Телеграфу" командир подразделения, подполковник Дмитрий Капитула.

Сейчас же наши бойцы берут в плен россиян, которые подписывают контракт с МО РФ преимущественно из-за денег, признался военный, отметив, что российские власти довели своих граждан до того, что они едут в Украину убивать либо ради денег, либо чтобы избежать тюрьмы.

"Такая динамика означает только одно — Силы обороны Украины ликвидируют оккупантов в промышленных масштабах", — подчеркнул Дмитрий Капитула.

По его словам, только 46 ОАЭМБр в месяц уничтожают около 500 вражеских солдат.

Больше читайте в публикации: Дроны-матки, "ждуны" и наступление на самокатах: интервью с командиром 46 ОАэмБр о действиях врага на самых горячих участках фронта.

Кроме того, подготовка личного состава противника заметно ухудшилась, заметил офицер. В настоящее время обученные военные ВС РФ сидят только в штабах, а на поле боя находятся преимущественно малоподготовленные пехотинцы. Один из пленных признался, рассказал Дмитрий Капитула, что за полтора месяца военной подготовки тот все время был в карауле.

Военный считает, что такая ситуация является прямым следствием того, что враг несет столь большие потери, что просто не успевает готовить качественное пополнение.

Напомним, с начала 2024 года россияне начали устраивать "сафари" на гражданских жителей Херсона. Операторы FPV-дронов целенаправленно охотятся за населением, сбрасывая взрывчатку, противопехотные мины и т.д.