"Ликвидируем в промышленных масштабах": командир 46-й бригады рассказал о потерях россиян
-
-
Из-за значительных потерь враг просто не успевает готовить качественное пополнение.
Типичный портрет россиянина, воюющего против Украины, существенно изменился с начала полномасштабного вторжения. Если раньше в плен попадали профессиональные военные, то сейчас это искатели легких денег или преступники, отмечает командир 46 ОАЭМБр.
Что следует знать
- Всего за месяц 46 ОАЭМБр уничтожает около 500 окупантов
- Подготовка личного состава РФ резко упала
- В плен сейчас попадают не профессиональные военные, а россияне, которые идут убивать украинцев из-за денег
Во время боевых действий в Херсонской области украинские защитники пленили профессиональных российских военных, в том числе знаменитых "псковских десантников". На Запорожье в плен Силам обороны сдавались иностранцы, воевавшие на стороне врага, а в Бахмуте на Донетчине бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады пленили членов ППК "Вагнер", рассказал "Телеграфу" командир подразделения, подполковник Дмитрий Капитула.
Сейчас же наши бойцы берут в плен россиян, которые подписывают контракт с МО РФ преимущественно из-за денег, признался военный, отметив, что российские власти довели своих граждан до того, что они едут в Украину убивать либо ради денег, либо чтобы избежать тюрьмы.
"Такая динамика означает только одно — Силы обороны Украины ликвидируют оккупантов в промышленных масштабах", — подчеркнул Дмитрий Капитула.
По его словам, только 46 ОАЭМБр в месяц уничтожают около 500 вражеских солдат.
Кроме того, подготовка личного состава противника заметно ухудшилась, заметил офицер. В настоящее время обученные военные ВС РФ сидят только в штабах, а на поле боя находятся преимущественно малоподготовленные пехотинцы. Один из пленных признался, рассказал Дмитрий Капитула, что за полтора месяца военной подготовки тот все время был в карауле.
Военный считает, что такая ситуация является прямым следствием того, что враг несет столь большие потери, что просто не успевает готовить качественное пополнение.
Напомним, с начала 2024 года россияне начали устраивать "сафари" на гражданских жителей Херсона. Операторы FPV-дронов целенаправленно охотятся за населением, сбрасывая взрывчатку, противопехотные мины и т.д.