"Ліквідовуємо у промислових масштабах": командир 46-ї бригади розповів про втрати росіян

Типовий портрет росіянина, який воює проти України, суттєво змінився з початку повномасштабного вторгнення. Якщо раніше у полон потрапляли професійні військові, то зараз це шукачі легких грошей, або злочинці, наголошує командир 46 ОАЕМБр.

Лише за місяць 46 ОАЕМБр знищує близько 500 окупантів

Підготовка особового складу РФ різко впала

У полон зараз потрапляють не професійні військові, а росіяни, які йдуть вбивати українців через гроші

Під час бойових дій у Херсонській області українські захисники брали в полон професійних російських військових, зокрема знаменитих "псковських десантників". На Запоріжжі у полон Силам оборони здавалися іноземці, які воювали на боці ворога, а у Бахмуті на Донеччині бійці 46-тої окремої аеромобільної Подільської бригади полонили членів ПВК "Вагнер", розповів "Телеграфу" командир підрозділу, підполковник Дмитро Капітула.

Зараз же наші бійці беруть у полон росіян, як підписують контракт з МО РФ переважно через гроші, зізнався військовий, зазначивши, що російська влада довела своїх громадян до того, що вони їдуть в Україну убивати або заради грошей, або ж щоб уникнути тюрми.

"Така динаміка означає лише одне — Сили оборони України ліквідовують окупантів у промислових масштабах", — підкреслив Дмитро Капітула.

За його словами, тільки 46 ОАЕМБр за місяць знищує близько 500 ворожих солдатів.

Окрім того, підготовка особового складу противника помітно погіршилась, зауважив офіцер. Наразі навчені військові ЗС РФ сидять тільки у штабах, а на полі бою перебувають, переважно, малопідготовлені піхотинці. Один з полонених зізнався, переповів Дмитро Капітула, що за півтора місяця військової підготовки той весь час був у караулі.

Військовий вважає, що така ситуація є прямим наслідком того, що ворог зазнає настільки великих втрат, що просто не встигає готувати якісне поповнення.

