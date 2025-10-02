Странное поведение копов и горе в семье. Что нового по делу о пропавшей молодой украинке в США

Последний раз на связь Коврижных выходила еще в июле

В сети появились новые подробности о деле пропавшей в США украинки Анны Коврижных. Известно, что полиция ведет расследование, но оно беспокоит близких пропавшей.

Что нужно знать:

Дело Анны Коврижных расследует уже третий детектив

У дочери пропавшей украинки началась депрессия

Родные в отчаянии и не понимают, почему полиция бездействует

Под одним из сообщений об исчезновении украинки, автор, подруга матери Анны, ответила на вопросы пользователя. По ее словам, за три месяца следственных действий дело не продвинулось.

Более того, расследование уже начал третий детектив. При этом что произошло с предыдущими двумя неизвестно. Женщина отметила, что полиция хоть что-то начала делать, чтобы найти пропавшую украинку. Хотя до этого версии следствия и его ход вызвали вопросы.

Анна Коврижных

Женщина говорит, что мать Анны и ее дочь разбиты новостью, и спустя три месяца так и не оправились от удара. У дочери Анны якобы началась депрессия и девушка перестала общаться с людьми. Кроме того, автор сообщения убеждена, что общественная огласка, которую получило дело, должна была произойти, когда Коврижных исчезла, а не через несколько месяцев после этого.

Заметим, что общение пользователя и подруги матери Анны происходило на английском. На фото же скрин их комментариев, автоматически переведенных на украинский, поэтому некоторые слова могут иметь другое значение.

Напомним, что Анна исчезла в июле возле Сан-Диего в США. Там нашли ее авто и личные вещи. Однако полиция поначалу не расследовала уголовное дело, отмечая, что женщина просто уехала в другое место. В настоящее время продолжается расследование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об украинке, которая загадочно исчезла в США.