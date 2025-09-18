Исчезла в нескольких метрах от школы: история Дарьи Лукьяненко и почему ее убийца до сих пор на свободе (фото)

11-летняя Дарья пропала по дороге в школу. Тело нашли только через шесть дней во дворе соседа — в нескольких метрах от дома.

В тот день 13 июня 2019 года в небольшом селе Ивановка в Одесской области 11-летняя Дарья Лукьяненко вышла с рынка, где работала ее мама и направилась на занятия по танцам. До школы оставалось всего несколько сотен метров, но Даша так и не дошла.

"Телеграф" расскажет детали этой истории, в которой очень много вопросов. А преступник так и не отбыл наказание.

Телефон девочки перестал отвечать в 14.24. В это время несколько соседей слышали пронзительный детский крик, прозвучавший со двора 22-летнего Николая Тарасова — соседа семьи Лукьяненко. На поиски девочки поднялась вся деревня, привлекли полицию, нацгвардию, кинологов, волонтеров. Радиус прочесы — более 20 километров. Собака еще в первый день вывела во двор Тарасова, но ни во время первого, ни во время второго обыска тело не нашли. Все это время Николай ходил рядом со всеми, рассказывал, что ничего не видел, потому что именно мылся и готовил еду.

Дарья Лукьяненко

Нашли тело только во время третьего обыска

Лишь 19 июня, во время третьего обыска, в выгребной яме во дворе нашли тело Дарьи. Ноги были перемотаны скотчем, на голове полиэтиленовый пакет, тело прижато камнями, чтобы пошло ко дну. Вещи ребенка и телефон Николай сжег в металлической бочке.

Туалет, в котором нашли тело девочки

По данным следствия, девочку сначала душили полиэтиленовым пакетом, затем нанесли несколько ударов острым предметом в шею, повредив сонную артерию. Сам Тарасов признался, что сначала пытался изнасиловать ее, но она начала кричать — и он убил ее.

Реконструкция событий убийства Дарьи Лукьяненко

Мать Тарасова рассказывала, что в день исчезновения ребенка ее сын вел себя спокойно: после душа играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках. Она сама участвовала в поисках. Со временем семья публично отказалась от сына. Однако местные говорят, что родители Тарасова могли скрывать преступление сына. Рассказывают, что видели, как после исчезновения ребенка среди ночи они брали уксус из своего контейнера на рынке. Отец и брат прошли проверку на полиграфе. Мать пыталась несколько раз, но считается, что она могла подозревать сына.

Дарья похоронили 21 июня 2019 года. Через год в поселке установили памятник — белого ангела с корзиной цветов.

Памятник убитой девочке

Что известно о Николае Тарасове

Николай Тарасов — замкнутый парень, которого в селе почти не видели, особенно по возвращении из учебы в Одессе. Он редко общался с людьми, часто закрывался в своей комнате, подпирал дверь диваном и часами играл в компьютерные игры. Отец мог избивать Николая и его брата, однако благосклонно относился к Дарье, что могло стать триггером для его сына. Семьи были знакомы многие годы.

Убийца Николай Тарасов был соседом девочки

Двор семьи Тарасовых

Суд, попытка самоубийства и приговор

Под давлением улик Николай признался в преступлении. Но уже на первом заседании сменил показания: заявил, что признание выбили силой, и вину отрицал. 20 января 2021, во время зачитывания приговора, он пытался перерезать себе шею прямо в зале суда. Конвоиры остановили его. Адвокат от подзащитного отказался. Суд объявил приговор: 15 лет лишения свободы и 800 тысяч гривен компенсации семье погибшей.

Тарасов отбывал наказание в Херсоне. Во время оккупации исчез из тюрьмы. Где он теперь – неизвестно. В Ивановку он не возвращался.

