Дивна поведінка копів та горе в родині. Що нового у справі про зниклу молоду українку у США

Востаннє на зв'язок Ковріжних виходила ще у липні

У мережі з'явились нові подробиці про справу зниклої у США українки Ганни Ковріжних. Відомо, що поліція веде розслідування, але воно непокоїть близьких зниклої.

Що треба знати:

Справу Ганни Ковріжних розслідує вже третій детектив

У доньки зниклої українки почалась депресія

Рідні в розпачі і не розуміють, чому поліція нічого не робить

Під одним з дописів про зникнення українки, авторка, подруга матері Ганни, відповіла на питання користувача. За її словами, за три місяці слідчих дій справа не просунулась.

Ба більше, розслідування вже почав третій детектив. При цьому, що сталось з попередніми двома невідомо. Жінка зазначила, що наразі поліція хоч щось почала робити, аби знайти зниклу українку. Хоча до цього версії слідства та його хід викликали питання.

Ганна Ковріжних

Жінка каже, що мати Ганни та її донька розбиті новиною, і за три місяці так й не оговтались від удару. У доньки Ганни нібито почалась депресія і дівчини перестала спілкуватись з людьми. Окрім того, авторка допису переконана, що суспільний розголос, якого набула справа, мав статись, коли Ковріжних зникла, а не через кілька місяців після цього.

Зауважимо, що спілкування користувача та подруги матері Ганни відбувалось англійською. На фото ж скрін їх коментарів, автоматично перекладених на українську, тому деякі слова можуть мати інше значення.

Нагадаємо, що Ганна зникла у липні біля Сан-Дієго в США. Саме там знайшли її авто та особисті речі. Однак поліція спочатку не розслідувала кримінальну справу, наголошуючи, що жінка просто поїхала в інше місце. Наразі ж триває розслідування.

