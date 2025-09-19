Считала себя провидицей и предсказала нападение России. Что известно об украинке, которая загадочно исчезла в США (видео)

Украинка исчезла при загадочных обстоятельствах

Украинка Анна Коврижных, приехавшая в США четыре года назад и живущая во Флориде, загадочно исчезла. Последний раз Анну видели 5 июля во время поездки через округ Сан-Диего.

Что известно об исчезновении Анны Коврижных

После исчезновения женщины, ее Jeep Grand Cherokee и кемпер нашли брошенными в Потреро, сообщила NAMUS — Национальная база данных пропавших без вести. Спустя более двух месяцев поисков за любую информацию о местонахождении Анны назначили вознаграждение в 1000 долларов.

За несколько дней до исчезновения Анна Коврижных публиковала в соцсетях странные видео, где танцевала в бикини с подписью: "Я хочу, чтобы все запомнили меня именно такой", а также показывала упаковывание необходимых вещей, таких как противогаз, солнечные батареи и рация, с подписью: "Я знаю, что мой час близок".

"Телеграф" узнал, чем жила пропавшая женщина. Она написала книгу о духовных поисках и считала себя провидицей и духовным проводником. Анна публиковала в TikTok видео с "наставлениями", в которых призвала не доверять мусульманам.

Выступала против мусульманства

Христиане, слушайте! Не ушами, а душой… посмотрим, как долго мусульмане и христиане смогут сосуществовать, потому что христиане постоянно отдают (уступают). Мы отдаем, отдаем, отдаем, отдаем… и ничего не получаем. И ничего не просим вместо этого. Мы просто отдавали и доверяли. Но сейчас пришло время. Мы никому не доверяем, потому что нам нужно выжить. Но мы не убиваем. Мы храним молчание, — заявила Анна

Поддерживала Трампа и пугала

В другом видео она критиковала пророка Мухаммеда (основателя мусульманства). Кроме того, украинка называла себя "провидицей" и в разгар избирательной гонки в США она заявляла, что желает победы Трампу, но он "будет обманут". Она заявила, что после выборов "Америка будет банкротом", "Израиль упадет", "упадет метеорит", "будет Третья Мировая". Также в ее TikTok есть призыв "защитите себя от инопланетян".

Написала книгу и якобы предусмотрела нападение России на Украину

В соцсетях Анна Коврижных называла себя Ангел Вольная. Под этим именем в 2023 году она выпустила книгу "Обнуление: Свидетельство Бога как вход в параллельный мир". В ней она поделилась собственным "опытом с Божественной Любовью". Автор также поделилась "своими знаниями о прошлых жизнях". Хотя христианство исключает такую возможность, оно учит, что люди живут один раз, после чего попадают либо в рай, либо в ад. Таким образом, взгляды Анны – это микс религий и эзотерики.

Эта книга о том, как распознать, какие мысли реальны в нашем уме. Она учит читателя, как отпустить все болезни и открыть свое сердце без знания религий… Читая вы соединитесь с Безграничной Любовью человечества и повысите собственные вибрации, — говорится в описании книги

В нем также утверждается, что Анна якобы предусмотрела полномасштабное нападение России на Украину за 10 дней, до того, как это произошло. Однако тогда для этого не нужно было быть пророком — об этом говорили все западные разведки, а войска РФ в большом количестве стояли на границах Украины.

Ангел Вольная родилась в Украине в 1987 году. Она предусмотрела это (нападение РФ на Украину, ред.) за десять дней до российского нападения на украинскую территорию. С детства она изучала теологию, теорию квантовой физики и очищение тела. Вольная также работала с картами Таро, практиками реинкарнации и лечением Рейки. Она считает себя пророчицей, которая готовит дух людей к концу света, — сказано об авторе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в честь украинки Ирины Заруцкой, убитой в августе в США, в Шарлотте появились муралы. 23-летняя девушка скончалась от ножевого ранения в шею. Трагедия произошла в Шарлотте, крупнейшем городе Северной Каролины, в метро. Эта история стала известна широкой общественности — на нее отреагировал даже американский президент.