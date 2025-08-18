Ищут уже несколько дней: на Днепропетровщине пропала девушка (фото)

В день пропажи София была в розовом платье и белой рубашке

В городе Павлоград Днепропетровской области пропала 16-летняя София Комендант. Девушка вышла из дома два дня назад, 16 августа, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области. Украинцев просят обратить внимание на предоставленную фотографию. Вероятно, кто-нибудь из местных жителей мог видеть Софию в эти дни.

Особые приметы:

рост — около 160 см,

волосы темные,

среднего телосложения.

В день пропажи была одета:

розовое платье,

белая рубашка.

София Комендант. Фото: Нацполиция

Всех, кто располагает любой актуальной информацией о местонахождении без вести пропавшей Софии Комендант, просят сообщить в Павлоградский районный отдел полиции или по телефону: 066-283-53-06 или на 102.

