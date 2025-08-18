Ищут уже несколько дней: на Днепропетровщине пропала девушка (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В день пропажи София была в розовом платье и белой рубашке
В городе Павлоград Днепропетровской области пропала 16-летняя София Комендант. Девушка вышла из дома два дня назад, 16 августа, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области. Украинцев просят обратить внимание на предоставленную фотографию. Вероятно, кто-нибудь из местных жителей мог видеть Софию в эти дни.
Особые приметы:
- рост — около 160 см,
- волосы темные,
- среднего телосложения.
В день пропажи была одета:
- розовое платье,
- белая рубашка.
Всех, кто располагает любой актуальной информацией о местонахождении без вести пропавшей Софии Комендант, просят сообщить в Павлоградский районный отдел полиции или по телефону: 066-283-53-06 или на 102.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что среди украинских подростков набирает обороты новый опасный тренд. Они снимают видео для TikTok, в которых цепляются на дорожные знаки руками назад и зависают в так называемой "ангельской" позе. Зависание на дорожных знаках для эффектной картинки во время съемки роликов создает серьезные угрозы для подростков.