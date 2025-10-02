Діти росіяни, а пасинок фігурант смертельної ДТП: що відомо про нащадків Фірташа

Дмитро Фірташ завжди тримав у секреті особисте життя

Дмитро Фірташ — український олігарх, бізнесмен, співвласник "Надра Банку" і проросійського телеканалу "Інтер". Деталі свого особистого життя, як і Рінат Ахметов, він ніколи не афішував, проте відомо, що у шлюбі він був тричі і має трьох дітей.

Що потрібно знати:

Дмитро Фірташ має трьох дітей від трьох різних шлюбів

Двоє молодших дітей олігарха та його нинішня дружина у 2016 році мали громадянство Російської Федерації.

Пасинок олігарха став фігурантом гучного ДТП в 2007 році зі смертельними наслідками

Що відомо про дітей Дмитра Фірташа

У першому шлюбі Дмитра з Людмилою Грабовецькою народилася донька Іванна у 1988 році. Зараз їй 37 років. На відміну від двох інших дітей Фірташа, вона має українське громадянство. Про те, чим займається і де перебуває старша донька бізнесмена, немає інформації у мережі.

Дмитро Фірташ з донькою Іванною і другою дружиною Мариною Калиновською

Другий шлюб і скандальний пасинок

З 2001 по 2006 рік Фірташ був одружений із Мариною Калиновською. У цьому шлюбі в бізнесмена не народилися спільні діти, але був пасинок — Сергій Калиновський. Він став фігурантом гучної справи про смертельне ДТП у Києві в 2007 році.

Сергій, перебуваючи за кермом автомобіля BMW М6, врізався у припарковані "Жигулі" на бульварі Тараса Шевченка. Пасажир "Жигулів" помер на місці події. Із Калиновським їхала його подруга, 25-річна дівчина, яка померла від отриманих травм за кілька днів.

Дмитро Фірташ

Сам Сергій потрапив у лікарню після ДТП, звідки втік. Після цього його оголосили у міжнародний розшук, а у 2015 році, затримали.

Третій шлюб і "російський слід"

З 2008 року Дмитро Фірташ перебуває у шлюбі з Ладою Павлівною Фірташ. Саме у цьому шлюбі народилися молодші діти олігарха — Ганна у 2005 році і Дмитро у 2007 році. Найбільш скандальною інформацією стало те, що сім'я Фірташа мала громадянство Росії. Це стало відомо у 2016 році, коли було оприлюднено документи каналу "Інтер".

Діти і дружина Фірташа мали російське громадянство

Дмитро Фірташ з теперішньою дружиною Ладою

Попри інтерес до особи Дмитра Фірташа та його фінансової імперії, члени його родини залишаються непублічними особами. У відкритому доступі відсутні актуальні фотографії дітей олігарха.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Дмитра Фірташа. Вона отримувала вертоліт у подарунок і має нерухомість у Лондоні.