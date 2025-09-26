Получала вертолет в подарок и владела недвижимостью в Лондоне: что известно о жене Фирташа

В 2016 году стало известно, что Лада Фирташ – гражданка России

Дмитрий Фирташ — один из самых влиятельных олигархов Украины, украинский бизнесмен, совладелец обанкротившегося и ликвидированного "Надра Банка" и пророссийского телеканала "Интер". Однако за пределами бизнеса он семейный человек — у него есть жена Лада, с которой он в браке уже 17 лет.

Что следует знать

Лада Фирташ – третья жена олигарха, и она является гражданкой России

Жена олигарха – владелица элитной недвижимости в Лондоне и фигурантка истории с подаренным вертолетом

В 2025 году она стала владелицей энергетической компании в Румынии

Дмитрий Фирташ с женой Ладой

Что известно о Ладе Фирташ

Лада Павловна – третья жена бывшего олигарха. В браке у них родилось двое детей – дочь Анна и сын Дмитрий. В 2016 году выяснилось, что они граждане России. Это было сказано в документах канала "Интер". К слову, у Фирташа еще одна дочь — Иванна. Она родилась в первом браке бизнесмена и есть гражданкой Украины.

Жена и двое детей Фирташа – граждане РФ

Лада Фирташ является соучредителем и директором благотворительного фонда Firtash Foundation. В 2012 году фонд выделил около 400 тысяч долларов Украинскому католическому университету и 166 – Кембриджскому университету.

Дмитрий Фирташ с женой Ладой

Она также упоминалась как владелица недвижимости в Лондоне, в частности, квартиры в престижном районе английской столицы — Knightsbridge, которая была приобретена в 2013 году. Ориентировочная стоимость – 1 млн евро.

Вертолет в подарок жене

В 2013 году на день рождения Лады Фирташ, который она праздновала в Монако, Дмитрий организовал громкую вечеринку. По некоторым данным, она состоялась в элитном ресторане, который был на спецобслуживании этого праздника. Среди подарков, подаренных Фирташа жене в этот день, упоминается вертолет Agusta. Об этом пишет РБК-Украина. После ресторана гости отправились в ночной клуб, который также был зарезервирован на всю ночь для гостей Лады.

Лада Фирташ

Санкции против Фирташа и его супруги

21 ноября 2024 года Великобритания ввела санкции против Дмитрия Фирташа и его супруги за обвинение в том, что она получала выгоды от коррупционной деятельности мужа и имела активы, связанные с этим.

Дмитрий Фирташ, печально известный олигарх, вытащивший из Украины сотни миллионов фунтов стерлингов с помощью коррупции и контроля над распределением газа и скрыл десятки миллионов фунтов нечестно полученных доходов только на рынке недвижимости в Великобритании говорилось в сообщении

Лада Фирташ

В апреле этого года журналисты Bihus.info сообщили, что Лада Фирташ стала владелицей компании Vlastvas Energy в Румынии, которая занимается энергетикой. Несмотря на международные и украинские санкции. Последние были введены до 2034 года по поставкам титановой продукции для предприятий российской оборонки.

