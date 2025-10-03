Четыре региона в зоне риска: где землетрясения в Украине случаются чаще всего

Украина не в эпицентре катастроф, но риски больше, чем кажется

В Украине все чаще появляются сообщения о землетрясениях малой мощности в той или иной области. Однако страшиться не стоит, утверждает ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь. По словам сейсмолога , в Украине уже несколько веков подряд сохраняется постоянное количество землетрясений.

В интервью "Телеграфу" эксперт рассказал, что большая часть страны находится на большом Украинском кристаллическом щите. Это делает ее не слишком сейсмически активной. Однако этот щит неоднороден и есть разломы.

Современное оборудование позволяет фиксировать здесь немало землетрясений. Такие активные точки — Полтавская область и Кривой Рог. Мощность землетрясений 4 – 4,5 балла, эпицентры не глубоко. Дмитрий Гринь считает, что после перераспределения энергии из-за геологической активности количество землетрясений на Полтавщине уменьшится.

Однако в Украине и ближнем приграничье есть точки, которые являются постоянным источником активности. Самая мощная зона Вранча в Румынии. Здесь происходят землетрясения и более 8 баллов, которые звучат в Украине за считанные минуты. Сильнейший за последние 50 лет произошел в 1977 году. Тогда в Киеве от толчков шатались дома.

Как расходится землетрясение из зоны Вранча

Этот регион наиболее активно влияет на Украину. Второй регион – это Черное море. Там землетрясения слабее, они происходят регулярно где-то 3-4 балла, не больше Дмитрий Гринь, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь

Кроме Черного моря, вторая зона постоянной активности в Украине – Карпаты. Горы еще молоды, учитывая геологию, говорит сейсмолог, поэтому тектонические процессы у них не прекращаются. Это так называемые разломные землетрясения, однако они не слишком мощные и поверхностные. Колебания испытывают только местные жители, говорит Дмитрий Гринь.

