Чотири регіони в зоні ризику: де землетруси в Україні трапляються найчастіше

Україна не в епіцентрі катастроф, але ризики більші, ніж здається

В Україні все частіше з'являються повідомлення про землетруси малої потужності в тій чи іншій області. Однак лякатись не варто, стверджує провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь. За словами сейсмолога — в Україні вже кілька століть поспіль зберігається стала кількість землетрусів.

В Україні кількість землетрусів не зростає вже кілька століть

Більша частина країни лежить на Українському кристалічному щиті, який робить її відносно сейсмічно спокійною, хоча розломи все ж є

Активні зони — Полтавщина та Кривий Ріг, де трапляються неглибокі поштовхи силою до 4,5 балів

Найнебезпечніший для України регіон — зона Вранча в Румунії, де бувають землетруси понад 8 балів

Інші джерела активності — Чорне море та Карпати, де землетруси слабші й поверхневі

В інтерв'ю "Телеграфу" експерт розповів, що більша частина країни знаходиться на великому Українському кристалічному щиті. Це робить її не дуже сейсмічно активною. Проте цей щит неоднорідний і є розломи.

Сучасне обладнання дозволяє фіксувати тут чимало землетрусів. Такі активні точки — Полтавська область та Кривий Ріг. Потужність землетрусів 4 — 4,5 бали, епіцентри не глибоко. Дмитро Гринь вважає, що після перерозподілу енергії через геологічну активність, кількість землетрусів на Полтавщині зменшиться.

Проте в Україні і ближньому прикордонні є точки, які є постійним джерелом активності. Найпотужніша — зона Вранча в Румунії. Тут стаються землетруси і понад 8 балів, які відлунюють в Україні за лічені хвилини. Найсильніший за останні 50 років відбувся в 1977 році. Тоді в Києві від поштовхів хитались будинки.

Як розходиться землетрус з зони Вранча

Цей регіон найбільш активно впливає на Україну. Другий регіон – це Чорне море. Там землетруси слабкіші, вони відбуваються регулярно десь 3-4 бали, не більше Дмитро Гринь, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь

Окрім Чорного моря, друга зона постійної активності в Україні — Карпати. Гори ще молоді, з огляду на геологію, каже сейсмолог, тож тектонічні процеси в них не припиняються. Це так звані розломні землетруси, проте вони не дуже потужні і поверхневі. Коливання відчувають тільки місцеві мешканці, каже Дмитро Гринь.

