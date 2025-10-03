До Киева волна дойдет через 5 минут, а Крымский мост рассыплется: сейсмолог рассказал о самых опасных землетрясениях для Украины

Эксперт объяснил, какие регионы в Украине под наибольшим риском и почему сильное землетрясение может застать врасплох.

От мощного землетрясения в сейсмически активной зоне Вранча разрушительная волна докатится до Киева через 5 минут, а в случае хорошего землетрясения в Крыму — Керченский мост упадет сам по себе.

Как скоро может произойти землетрясение на оккупированном полуострове, где в Украине сейсмически активные зоны и повлияла ли война на риски колебаний земли в Украине "Телеграф" расспросил ведущего научного сотрудника Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, доктора физико-математических наук Дмитрия Гриня.

В Украине стало больше землетрясений? Какие регионы наиболее сейсмически опасны

Количество землетрясений в Украине примерно одинаково уже столетие подряд, рассказывает эксперт. Наша страна стоит в большинстве своем на большом Украинском кристаллическом щите и не является сейсмически очень активной зоной. Ближайшая точка, где возникают землетрясения на больших глубинах – зона Вранча в Румынии. Именно оттуда происходит большинство землетрясений, которые ощущаются в Украине, как, например, заставившее шататься многоэтажки в Киеве в 1977 году.

Зона Вранча в Румынии

Этот регион наиболее активно влияет на Украину. Второй регион – это Черное море. Там землетрясения слабее, они происходят регулярно где-то 3-4 балла, не больше Дмитрий Гринь, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины

Другой активный регион – это Карпаты. По словам эксперта, в государственных строительных нормах они выделены как отдельный сейсмический регион.

Это молодые Карпатские горы, которые недавно с точки зрения геологии планеты сформировались и в них происходят разные тектонические процессы. Это, в основном, разломные землетрясения, но они не сильны. Местные люди чувствуют, а дальше оно не проходит, потому что землетрясения поверхностны. Дмитрий Гринь, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины

Остальные зоны сейсмоактивности находятся на местах разломов Украинского кристаллического щита. Ранее считалось, что эти зоны неактивны, говорит эксперт, но это было связано с нехваткой оборудования. Среди таких активных точек Полтавщина и Кривой Рог. Здесь землетрясения 4-4,5 балла и не очень глубокие. По мнению сейсмолога, Полтавская область должна "трясти" меньше, когда энергия перераспределится.

Где в Украине ждать новых толчков

Среди наиболее разрушительных сейсмических явлений в Украине землетрясения в Крыму 1927 года. Тогда 11-12 сентября на полуострове произошли масштабные разрушения, погибли люди. С тех пор прошло около 100 лет, а это циклическое событие.

Последствия землетрясения в Крыму, 1927 год

Мы можем ожидать повторных землетрясений столь сильных, как раз в районе Черного моря, потому что по статистике раз в 100 лет в Черноморском регионе происходят сильные землетрясения. И относительно зоны Вранча прошло 35 лет, а сильных землетрясений не было. Дмитрий Гринь, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины

Эксперт отметил, что уже происходили небольшие землетрясения магнитудой 4–5 баллов, но предсказать, когда произойдет сильный толчок, невозможно — это может произойти завтра, через год или даже десять лет. Он добавил, что продолжаются определенные процессы, которые постепенно формируют условия для потенциально сильного землетрясения.

Могут ли наши сейсмологи заранее предупредить людей

Человек, придумавший механизм предвидения землетрясений, получит Нобелевскую премию, уверен Дмитрий Гринь. Этот вопрос чрезвычайно сложен, и человечество не умеет и не может предвидеть землетрясения. Первая волна, наименее разрушительная, но самая быстрая, доходит от зоны Вранча до Киева за две минуты. "Последняя, поверхностная волна, она самая разрушительная, потому что имеет наибольшую энергетику, и она приходит в Киев через пять минут", — отмечает сейсмолог.

Атомные электростанции имеют систему отслеживания, чтобы реагировать на подобные случаи. Другим же подготовиться времени будет очень мало. Сильные землетрясения в Украине — редкие, но сейсмолог отмечает — нужно все равно к ним готовиться, по крайней мере, на уровне обучения населения.

Что делать во время землетрясения

Крым будет трясти — отзвучит в Украине. Для каких регионов есть опасность

Сто лет назад Крым пострадал от землетрясения. Данные исторических наблюдений показывают, что вскоре он может повториться. В зоне риска — прибрежные районы Черного моря, в частности — Одесщина, Николаевщина, Херсонщина и Крым. Эксперт отмечает, что дальность распространения волны от землетрясения зависит от глубины его залегания и пород, через которые он проходит. Особенность юга такова, что волна может и не уйти далеко, особенно если землетрясение будет в море. Однако один объект точно разрушит — Крымский мост.

Крымский мост строили в сейсмически опасной зоне

Крымский мост будет разрушен, это, наверное, однозначно. Все-таки там и тектонические разломы, и очень плохие почвы, осадочные и очень мягкие, там же и грязевые вулканы есть. Поэтому, я думаю, если там будет землетрясение 7-8 баллов, то, конечно, украинцам уже делать не будет ничего с мостом. Дмитрий Гринь, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины

Может ли землетрясение вызвать ядерную катастрофу?

Потенциальная опасность Крымского землетрясения является для Запорожской АЭС. Расстояние от Крыма до нее невелико и оно в зоне риска. Дмитрий Гринь говорит, что станция пока в состоянии холодной остановки, потенциально может выдержать удар.

Там раньше было оборудование, и они в принципе должны отслеживать такие вещи. Это требования МАГАТЭ. В момент работы атомной электростанции, приход поверхностных волн от землетрясения может нанести серьезный ущерб оборудованию. Дмитрий Гринь, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины

Что касается другой экологической катастрофы, вызванной россиянами — подрыва Каховской ГЭС, сейсмолог объяснил, что она пока не повлияла на сейсмологическую ситуацию. Регион водохранилища расположен на осадочных, мягких породах, которые не так чувствительны к толчкам, как жесткие коренные породы, где обычно формируются приповерхностные землетрясения.

В то же время специалист отметил, что естественные процессы реагируют с задержкой, и последствия подрыва могут проявиться только через год, два или даже пять лет. Для того чтобы произошли заметные изменения, энергия должна перераспределиться, и только тогда могут возникнуть новые сейсмические явления. Дмитрий Гринь сравнил это с землетрясениями, происходящими после таяния ледников, когда земля возвращается в первоначальную форму. То же, по его мнению, может относиться и к району Каховского водохранилища, особенно учитывая насколько значительная масса воды там была.

Война принесла мощные взрывные волны. Как они повлияли на сейсмическую активность

Война – войной, а землетрясения – землетрясениями, говорит Дмитрий Гринь. Даже, несмотря на сильные взрывы от российских ударов, в Украине они сейсмическую активность не вызывают.

Энергия, которая генерируется во время взрывов, она настолько мизерна по сравнению с той энергией, которая необходима для того, чтобы произошло землетрясение, что, фактически, она незаметна и никак не может повлиять на это. Более того, все землетрясения они происходят на больших глубинах. И эти поверхностные наши взрывы, наши какие-то действия, они не могут повлиять на ускорение или замедление или на какое-то увеличение количества этих землетрясений. Дмитрий Гринь, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины

От ударов могут происходить техногенные оползни, но не естественные, отмечает эксперт. Однако от войны есть другая опасность, о которой нельзя забывать, говоря о сейсмической активности.

Большинство старых домов уже достаточно "устали", говорит сейсмолог, новые же потенциально могут выдержать 6-7 балльное землетрясение, вот только война внесла свои коррективы.

"Большое количество сооружений, там, где были "прилеты", подверглись критическим перегрузкам с точки зрения сейсмики. Эти волны, которые формируют сильный удар о землю, баллистических ракет, они тоже в определенной степени повреждают дома. Эта тема мало изучена и возникает вопрос, смогут ли эти дома после такого поражения выдержать, например, землетрясение в 3-4 балла", — говорит Дмитрий Гринь.