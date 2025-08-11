Турцию снова всколыхнуло мощное землетрясение. Есть погибший и пострадавшие (фото, видео)

Землетрясение прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган

Землетрясение в Турции произошло 10 августа в провинции Балыкесир. Сначала была магнитуда в 6,1, а затем в 4,6 балла по шкале Рихтера. В результате стихийного бедствия есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает CNN Turk. По данным государственных служб, землетрясение произошло на глубине примерно в 11 км.

Толчки от него ощутили в провинциях Маниса, Измир, Ушак и Бурса, некоторые афтершоки дошли даже до Стамбула, в десятках километров от эпицентра.

Губернатор провинции Балыкесир Ахмет Акин заявил о разрушении на нескольких локациях. Пока не сообщалось о "тяжелых" пострадавших или погибших, некоторое количество людей получили несильные травмы и ранения. Шесть человек спасены из-под завалов.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая говорил, что спасательные службы уже работают на местах, отправлены аварийно-спасательные бригады. По данным издания CNN Turk, в результате взрыва пострадало 29 человек, есть один погибший.

"У нас 29 раненых. Среди них нет серьезных травм. В этом здании завершены поисково-спасательные работы. В 16 сельских районах есть разрушенные здания. 12 из них заброшены, а четверо остались живы. Наши граждане, проживавшие в этих домах, спаслись собственными силами. В 61 сельском районе нет разрушенных. поисково-спасательные работы, нет разрушенных построек", – сказал он.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) в Турции выпустило предупреждение. Местных жителей просят не заходить в здания, особенно те, которые получили повреждения во время землетрясения.

В администрации Стамбула заявили, что разрушения и пострадавшие не фиксировались. Хотя город ощутил несколько афтершоков в 3,1 и 3,6 балла после землетрясения.

Землетрясение прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заверил, что ведется ликвидация последствий стихийного бедствия.

"Выражаю соболезнования всем нашим гражданам, которые пострадали от произошедшего в Балыкесире землетрясения и ощущался также в окрестных провинциях", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России на Камчатке произошло землетрясение, цунами и извержение вулкана за один день.