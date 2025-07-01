Будут новые землетрясения возле Полтавы? Эксперт объяснил, почему здесь возникают колебания

Эксперт объясняет, что такие землетрясения зарождаются на малой глубине и не имеют глубоко расположенных эпицентров

Ночью 1 июля в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла. Ученые уверяют, что такие толчки в регионе не являются аномальным явлением и могут повторяться из-за геологических особенностей региона.

О ситуации "Телеграфу" рассказал начальник Центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко. По его словам, подобные землетрясения в области — не редкость и не являются чем-то аномальным:

"На Полтавщине за последние 3-4 года зафиксировано около десяти землетрясений. Это — территория так называемой Днепровско-Донецкой впадины, где тектоническая активность наблюдается уже давно. Так что такие толчки — явление привычное, особенно для чувствительных людей. Зачастую это локальные колебания, которые не несут серьезной угрозы", — сказал он.

Специалист отмечает, что преимущественно эти землетрясения регистрируются специализированной аппаратурой, а не чувствуются людьми. Некоторые из них имеют интенсивность в пределах трех-четырех баллов по шкале MSK-64, что не превышает инженерный порог чувствительности.

"Они возникают на небольшой глубине и не имеют глубоких источников. Это естественное следствие тектонического напряжения в пределах платформенной части. Возникновение землетрясений на Полтавщине не является предвестником масштабной сейсмической активности в регионе", — добавляет Андрущенко.

Что было раньше

В ночь на 1 июля 2025 года в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла. Подземные толчки зарегистрировали в 1:23 по киевскому времени. Эпицентр находился вблизи села Карпуси Полтавского района, на глубине 7 км.

Где было землетрясение ночью 1 июля

Расположение села Карпуси на карте

По классификации, такие землетрясения считаются малоощутимыми — большинство жителей территории могли и не заметить никаких колебаний почвы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 июня в акватории Эгейского моря у Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9. В городе Мармарис (провинция Мугла) люди почувствовали сильные толчки, из-за которых некоторые выпрыгивали из окон многоэтажек. Есть погибший и пострадавшие.