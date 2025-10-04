Сечевые стрельцы, репрессии, Голодомор: куда обращаться, чтобы восстановить историю семьи

Что скрывает история вашей семьи? Современные архивы и цифровые технологии открывают доступ к давно забытым страницам — от военных подвигов до репрессий

Открытие архивов и цифровые технологии дают уникальный шанс восстановить утерянные страницы нашего прошлого. Они могут стать неоценимыми в изучении родословной и истории семьи. То, что раньше скрывалось, в частности данные о репрессированных советской властью родственниках, сейчас доступно.

Где искать ответы на вопросы о семейной истории и какие инструменты для этого есть? Об этом в рамках 32 Львовского международного BookForum рассказал историк, штаб-сержант 2-го корпуса НГУ "Хартия" Виталий Скальский. "Телеграф" побывал на его лекции и собрал основное.

Украинские Сечевые стрельцы: герои нашей независимости

В 1914 году украинские добровольцы с Галичины и Буковины стали на защиту родной земли. Тогда появились Украинские Сечевые стрельцы — боевые подразделения, которые поражали своей дисциплинированностью и результативностью в австро-венгерской армии (1914–1918). В составе армии УНР после 1917 года действовало боевое подразделение Сечевых стрельцов, состоявшее из военнопленных — тех же УСС.

Однако история Украины периода с 1917 по 1924 годы часто остается пробелом, в разрезе истории семей. Родственники военные или священники, более того, если они были борцами за независимость Украины, в советское время скрывались даже от ближайших. Сейчас эту страницу истории можно открыть.

На фотографиях Украинских сечевых стрельцов — чьи-то прадедушки

За семь лет в рядах войск Центральной рады, армии УНР и Украинского государства побывало более 200 тысяч человек. Этот период пришелся на Первые освободительные состязания, революции, беспорядки, и, к сожалению, часть данных потеряна безвозвратно. Установить можно только до 20% имен. Искать родных можно в базе "Имена самостоятельной Украины". Важно, что привязка в ней идет к человеку, а информация может быть собрана из нескольких источников.

Другой, не менее важный источник поисков – фотоархив Легиона Сечевых стрельцов. В США десять лет оцифровывали найденные фото из архивов Украинского Музея и Библиотеки в Стемфорде — более 3,3 тысячи оригинальных фото дополнены также коллекциями фото униформ и архивного фонда Украинской Свободной Академии Наук в США. Искать здесь можно по годам, месту боевых действий, фамилии фотографа, фамилиям лиц, изображенных на фотографиях (если были такие данные, они вносятся в описание). Виталий Скальский отмечает, что сайт может быть полезен не только историкам и люди могут помочь в его развитии.

Историк Виталий Скальский

"Где можно было идентифицировать, что я узнавал какие-то виды или каких-то людей. Я это комментировал и это можно делать. Рекомендую просто, даже если вы не историк, но ради любопытства, полистайте, а вдруг в вашем семейном фотоальбоме есть такая же фотография", — говорит он.

Две глобальные трагедии Украины в СССР — как искать данные

Период советской истории Украины связан с двумя масштабными трагедиями: первой Голодомор, второй — массовые репрессии. Их пик пришелся на 1937-1938 годы, однако продолжались они с 1917 и вплоть до установления независимости. Скальский рассказывает – последнего украинца репрессивная система расстреляла в 1989 году.

Это десятки тысяч имен. Поскольку это происходило в советское тоталитарное время, информация о них была абсолютно скрыта. Все эти уголовные дела, архивно уголовные дела были засекречены. Виталий Скальский, историк, штаб-сержант 2-го корпуса НГУ "Хартия"

В Украине существует национальный проект: Национальный банк данных о жертвах политических репрессий советских времен в Украине. Он начался еще в 90-е и более широко известен под названием "Реабилитированная история". Списки репрессированных заносят на сайт — там уже есть 371662 имени, но база постоянно обновляется.

О каждом репрессированном внесены известные данные

Если нет данных о месте хранения дела, отмечает историк, это не значит, что дело уничтожено. "Она где-то есть, точно есть. Надо либо писать составителям этого сайта, и они вам помогут выйти на это дело, либо самостоятельно обращаться. Обычно это данные из музея Государственного архива Службы безопасности Украины, либо из областных управлений СБУ. Там тоже есть эти архивные дела", — объясняет специалист.

Важно, что на сайте можно искать не только по имени, но и по профессии. Например, учителей репрессированных на сайте – 5076 имен. Скальский отмечает, что можно начинать возрождать историю даже в школах, именно через поиск предшественников.

Я еще, честно, не видел ни одного сайта школы, где было бы написано о репрессированных учителях этой школы. Неужели это не часть истории школы? Мне кажется, что есть. И это важно, потому что это выстраивает нашу идентичность, показывает, что школа ценит собственную историю, помнит о тех людях, которые подверглись незаконным, несправедливым репрессиям. Виталий Скальский, историк, штаб-сержант 2-го корпуса НГУ "Хартия"

Искать также можно по населенным пунктам, даже по статьям, по которым судили людей. Другой источник поисков – сайт госархива. Во вкладке "Украинский мартиролог XX в." доступна информация о 153 475 жертвах политических репрессий в Украине.

История становится личной: данные о Голодоморе можно дополнить

Голодомор 1932-1933 годов – отдельная трагическая страница истории. Обычно говорят о 3,5-4,2 миллионах жертв. С 2008 года в Украине существует проект Института национальной памяти по созданию Национальной книги памяти жертв Голодомора. Было собрано более 888 тысяч имен погибших от голода. К сожалению, данные не полны. Историк объясняет: сначала записывать не разрешали, потом книги регистрации смертности изымали.

Более того, если умирал сельский голова — вести книги было некому. Если же кто-то из семьи умер от голода в это время, а данных в базе нет — можно добавить через карту учета и это может стать формой памяти.

Карточка учета по форме позволяет добавить данные об умерших от голода в 1932-33 годах.

"Есть базы на сайтах всех областных архивов. И дела на репрессированных, на реабилитированных обычно уже почти все архивы областные ведут, оцифровывают. Выставлено, только берите, читайте, исследуйте, вспоминайте. И я думаю, что это та работа, которая нам крайне необходима, чтобы мы знали свою историю, помнили, кто мы есть, откуда я", — заключает Виталий Скальский.