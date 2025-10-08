Хватит ли Украине ресурсов пройти зиму и будет ли дефицит горючего? Блицинтервью с Максимом Гардусом

Эксперт рассказал о последствиях последних российских атак и причинах дефицита в России

Этой осенью российские войска бьют не только по энергетической инфраструктуре, но и целенаправленно поражают газодобычу. Это вызывает вопрос: хватит ли Украине ресурса пройти зиму без энергетических кризисов и не повторится ли сценарий топливного дефицита, как в 2022 году.

"Телеграф" обратился к Максиму Гардусу, специалисту по коммуникациям инициативы Razom We Stand, чтобы узнать, насколько Украина готова к отопительному сезону, происходящему с резервами газа, импортом горючего и какими могут быть риски для потребителей в ближайшие месяцы.

Какое состояние газовой отрасли сейчас после последних атак России?

После атаки 3 октября много повреждений в Харьковской и Полтавской областях. В НАЗК говорят, что было 35 ракет и по 60 дронов. Насколько ущерб значительный официально не сообщается. Неофициально есть расчеты о 30%, но это не от одной атаки, а суммарно повреждено сейчас.

Это означает, что будет дополнительная потребность в газе. Сейчас состояние закачки из подземных газовых хранилищ очень хорошее: запасов больше, чем в прошлом году. Однако повреждение добычи означает, что для обеспечения потребления нужно будет докупать газ. Когда и сколько неизвестно, это зависит от температуры, а она более чем на две недели вперед не прогнозируется. Если будет холодная зима, то придется докупать газ где-то в феврале. Максим Гардус

Максим Гардус

Ранее эксперты говорили, что закупку газа нужно проводить уже сейчас, потому что потом это будет дороже и тяжелее. Итак, реально ли будет потом закупить газ, в случае необходимости?

Покупка газа зависит от нескольких факторов. Она, в принципе, уходит и никогда не прерывалась.

Сменная, которая сейчас самая болезненная – это наличие средств у Нафтогаза на то, чтобы покупать газ. Потому что именно поэтому не такие большие объемы были закуплены летом. Насколько мне известно, сейчас идет активная работа по привлечению денег и кредитов по закупке газа, это скандинавские страны, некоторые доноры, которые дают на это средства. И надеемся, что эта работа будет успешной в дальнейшем и они накопят достаточно ресурса, чтобы продлить закупки.

Что сейчас с топливной инфраструктурой в Украине, насколько повредили ее обстрелы?

Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре идут с первых месяцев полномасштабного вторжения. Относительно добычи нефти, она достаточно невелика. По Кременчугскому НПЗ было очень много попаданий – существует много оценок, все они противоречат друг другу. Таким образом, бензин внутри страны практически не производится.

Мы зависим от импорта, однако он очень диверсифицирован. Идет из Польши, из Литвы, Словакии, Венгрии, Румынии.

Насколько вероятно повторение дефицита, который был осенью 2022 года?

Сейчас рынок уже устаканился. Дефицита моторного топлива нет и не предполагается, потому что очень много производителей. Они все рассредоточили запасы после атак по нефтебазам по столь небольшим базам, что они дешевле одного "Искандера".

Потому думаю, что коллапса точно не будет. И даже дефицит я не предполагаю, для этого причин нет. Максим Гардус

Очереди на заправки в Украине в 2022 году/Фокус

Бензин доставляют в Украину железнодорожным транспортом, гораздо реже – автомобильным, но это не рентабельно. Мы видим, что даже несмотря на попадание по железной дороге, она работает, починить ее довольно несложно.

Спекуляции на ценах могут быть, но это зависит от ситуации с валютой. Гривна девальвирует, но достаточно плавно. На следующий год предусмотренный бюджетом курс также предусматривает девальвацию, но она будет достаточно плавной. И причин для резких скачков цен на моторное топливо нет.

О топливном коллапсе в России – что происходит там сейчас?

Удары по топливной инфраструктуре РФ уже достаточно эффективны. Заводы все время поражаются, уже где-то 25 НПЗ хоть раз под атакой. Самая оптимистичная оценка, которую дала на прошлой неделе российская консалтинговая компания, это 38% – это то, что было хоть раз как-то под ударом. Более реалистичная оценка – где-то 17-22%.

Причем, что интересно, здесь всплывают не только действия "неизвестных дронов", но и санкции и общее состояние отрасли. 70% ущерба – это от ударов, а 30% – просто сломалось.

Мы видим, что дефицит в России достаточно неравномерен, потому что в разных регионах он причинен разными обстоятельствами. Если на Дальнем Востоке, Забайкалье – причина не в ударах, это очень далеко. Туда из-за политики России доставлять топливо невыгодно, независимые трейдеры этого просто не делают. Ведь цены на рынке подскочили, а именно розничные зафиксированы нормативными актами.

Наибольший дефицит наблюдается на юго-западе – несколько факторов. Во-первых, из-за близости к границе здесь больше ударов, во-вторых, именно здесь оперирует большая часть российской армии, которая для себя много всего выгребает, а в-третьих, это – аграрный регион, заканчивается уборка урожая, начинается сеяние озимых.

Существует ли алгоритм действий, который поможет России с этим дефицитом топлива?

Есть долгосрочный ценный механизм – если прекратить войну, то прекратятся действия по НПЗ. Все остальные действия будут временными и непродолжительными. Максим Гардус

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что длительное отсутствие электроснабжения на Запорожской атомной электростанции вызывает все большее беспокойство среди украинцев. В обществе снова раздаются сравнения с аварией на японской "Фукусиме", ведь станция находится без внешнего питания уже несколько дней. Действительно ли существует риск ядерной катастрофы — вопрос, который сейчас беспокоит многих.