Из Москвы и назад. Радары заметили сразу два пассажирских самолета над Украиной (карта)

В небе над западными областями Украины были зафиксированы два пассажирских самолета, один из которых следовал из Москвы в Турцию, а второй из Турции в Москву. Речь идет о борте Turkish Airlines рейсом TK420 и Turkish Airlines рейсом ТК413.

Соответствующая информация появилась на сайте Flightradar24, который позволяет отслеживать фактически большинство самолетов, совершающих частные, чартерные и гражданские авиарейсы в режиме реального времени.

На карте видно, что один из самолетов пролетал над Львовом в сторону Турции. Второй, наоборот, летел со стороны Турции и пролетал над западными областями Украины.

Самолет перевозчика Turkish Airlines зафиксирован над Украиной. Скриншот: Flightradar24

Самолет перевозчика Turkish Airlines зафиксирован над Украиной. Скриншот: Flightradar24

Turkish Airlines — это флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке.

Важно отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто. При этом, мониторинговые сервисы неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале октября над Украиной зафиксировали пассажирский самолет. По данным радара, борт B738 рейса 4S3317/RSX3317 вылетел в 7:45 из Хургады, Египет и приземлился в 16:45 в Москве.