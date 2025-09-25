Самолет для элиты заметили радары над Украиной: откуда и куда летел загадочный борт (фото)

По данным радаров, борт якобы долетел почти до Ивано-Франковска

Радары зафиксировали в небе над Украиной элитный пассажирский борт. Речь идет о Embraer EMB-135BJ Legacy 600, который направлялся в Молдову.

Факты:

Радары зафиксировали над Украиной борт E35L.

Карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара.

Зафиксированный радаром самолет — джет бизнес-класса, на котором летают политики и не только.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24. Отмечается, что инцидент произошел 23 сентября утром, именно тогда борт якобы пересек закрытое воздушное пространство. Однако эти данные, скорее всего, объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают.

По данным радара, борт E35L вылетел в 10:05 из Риги, Латвия, и приземлился в 12:17 в Кишиневе, Молдова. Полет рейса UAG37B длился более двух часов. За это время борт якобы пересек закрытое воздушное пространство в Украине и долетел почти до Ивано-Франковска.

Однако карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара, на что могли повлиять следующие причины: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбои в работе наземных приемных станций, помехи в работе GPS, активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе Flightradar.

Что известно об элитном самолете

Embraer EMB-135BJ Legacy 600 — борт бизнес-класса повышенной комфортности. Он относится к среднему классу, который используется многими высокопоставленными пассажирами, включая политиков и государственных деятелей.

Embraer EMB-135BJ Legacy 600

Однако конкретные сведения о том, кто именно из политиков использует этот самолет, не всегда доступны в открытых источниках. Тому, кто именно летел этим рейсом из Риги в Кишинев неизвестно.

