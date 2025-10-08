Радары засекли над Украиной два пассажирских самолета, один летел в Москву (карта)

Оба самолета, якобы зашедших в воздушное пространство Украины, вылетели из Турции

Радары зафиксировали в небе над Украиной два пассажирских самолета. Один направлялся в российскую столицу Москвы, а второй — в Хельсинки (столица Финляндии). Загадочные самолеты не в первый раз фиксируются в нашем небе.

Что нужно знать

Радары Flightradar24 зафиксировали пассажирские борта якобы над Львовщиной 1 октября

Оба самолета вылетели из аэропортов Турции

Воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации, фиксация самолетов объясняется ошибкой системы наблюдения

Самолеты зафиксировали радары Flightradar24. По данным онлайн-сервиса, позволяющего отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте, это произошло 1 октября. Следует понимать, что фиксация самолетов над Украиной, скорее всего, объясняется сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, втак как пассажирские самолеты над нашей страной не летают с начала полномасштабной войны.

По данным радара, борт А321, авиакомпании Turkish Airlines, вылетел из турецкой Анталии с опозданием, в 8:48. Полет длился около двух с половиной часов и в течение этого времени самолет якобы пролетел над Львовщиной. Сел борт в Москве в 12:55.

Еще один пассажирский самолет — А20N, который "засекли" радары в нашем небе, вылетел из Стамбула в 9:25 и сел в Хельсинки в 12:34. За это время воздушное судно, принадлежащее Pegasus Airlines, якобы "наведалось" в Украину, радары показали его пролет над Львовщиной.

Почему над Украиной фиксируют гражданские самолеты

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют пассажирские самолеты над территорией разных регионов нашей страны. Это разъясняется сбоем в системе наблюдения.

Среди причин такого явления может быть передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приемки сигналов, перебои в работе системы GPS. Также сбои могут быть связаны с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

