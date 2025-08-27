Над Украиной зафиксировали загадочный бизнес-самолет. Такой часто выбирают российские VIP-персоны (фото, видео)

Этот бизнес-джет может перевозить до 16 пассажиров и стоит десятки миллионов долларов.

Над Украиной заметили неопознанный премиум-самолет. Через закрытое небо, авиацию увидишь не так часто, поэтому малейшая активность вызывает удивление.

Flightradar 24 августа зафиксировал самолет Gulfstream G450 над Львовщиной. Отметим, это не простой пассажирский лайнер — самолет бизнес-класса, который популярен среди VIP-персон. На скриншотах можно увидеть, что самолет якобы был у Самбора. В то же время, с большой вероятностью, это может быть ошибкой радара.

Самолет в небе над Украиной – данные радара

Информация о маршруте самолета недоступна

Что за самолет Gulfstream G450

Gulfstream G450 – это большой бизнес-джет. Может перевозить до 16 пассажиров. Высота полета более 13 тысяч метров. Дальность — более восьми тысяч километров, количество экипажа — три человека. Приблизительная стоимость такого самолета – от 15 до 43 миллионов долларов, цена аренды – 7500 долларов в час.

Самолет популярен среди чиновников и бизнесменов, в том числе российских. Такие самолеты часто фиксировали там, где были чиновники российской администрации президента. Среди ценителей G450 – патриарх Кирилл. Именно его самолет по каталогу стоил 43 миллиона долларов. Кроме русского церковника, им пользовались и российские чиновники. Самолет выставили на продажу до полномасштабного вторжения, но окончательная стоимость неизвестна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на встречу на Аляске российская делегация летела на "кокаиновом самолете". Он сыграл роль в скандале с наркотиками несколько лет назад.