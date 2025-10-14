Рус

З Москви та назад. Радари помітили одразу два пасажирські літаки над Україною (карта)

Анастасія Мокрик
Над Україною зафіксували два літаки Новина оновлена 14 жовтня 2025, 15:18
Над Україною зафіксували два літаки. Фото Колаж "Телеграфу"

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути декілька

У небі над західними областями України було зафіксовано два пасажирські літаки, один з яких прямував з Москви до Туреччини, а другий з Туреччини до Москви. Йдеться про борт Turkish Airlines рейсом TK420 і Turkish Airlines рейсом ТК413.

Що потрібно знати:

  • Flightradar зафіксував пасажирські літаки над Україною 14 жовтня
  • Один із літаків летів до Москви, другий — до Туреччини
  • Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути декілька

Відповідна інформація з’явилася на сайті Flightradar24, який дозволяє відстежувати більшість літаків, що здійснюють приватні, чартерні та цивільні авіарейси в режимі реального часу.

На карті видно, що один із літаків пролітав над Львовом у бік Туреччини. Другий, навпаки, летів із боку Туреччини та пролітав над західними областями України.

Над Україною помічено літак Turkish Airlines
Літак перевізника Turkish Airlines зафіксовано над Україною. Скріншот: Flightradar24
Над Україною було помічено турецький пасажирський літак
Над Україною зафіксовано два літаки. Скріншот: Flightradar24
Turkish Airlines — це флагманський перевізник Туреччини, що базується у Стамбулі. Здійснює регулярні рейси до 220 іноземних та 42 внутрішніх аеропортів у Європі, Азії, Африці та Америці.

Важливо, що з початку повномасштабного російського вторгнення повітряний простір над Україною закрито. При цьому моніторингові сервіси неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку жовтня над Україною зафіксували пасажирський літак. За даними радара, борт B738 рейсу 4S3317/RSX3317 вилетів о 7:45 з Хургади, Єгипет і приземлився о 16:45 у Москві.

