Самолет пролетел над Виннитчиной? Загадочный борт заставил украинцев задуматься (видео)

В сети уже шутят о спецпредставителе США Ките Келлоге

Во вторник, 26 августа, утром над Винницкой областью в небе заметили самолет. Большой пассажирский борт пролетал над населенными пунктами.

Об этом сообщают местные каналы. Заметим, что официально этот полет не комментировали.

"Самолет только что пролетел над Виннитчиной", — говорится в сообщении.

Куда именно направлялся борт и почему он летел в зарытом воздушном пространстве неизвестно, однако этот факт был снят на видео. Пользователи писали, что вероятнее всего это очередная эвакуация пассажирского борта за границу. Некоторые даже отмечали, что в небе был самолет Ил-76.

Многие украинцы шутили, что звук самолета в небе будто из другой жизни, что и подтверждает радостная реакция мужчины на видео. Были и мнения, что это спецпредставитель США Кит Келлог возвращается в Вашингтон из Киева. Так как он приезжал в столицу на День Независимости Украины.

Напомним, что недавно над Киевом видели самолет Ан-124 "Руслан", переплавляемый за границу. Во время его полета над Украиной была замечена интересная деталь. Ведь его кодовое название на портале полетов содержало послание главе РФ Владимиру Путину.

Со временем официально рассказали детали этого полета, а также место, куда прибыл борт. Самолет Ан-124 "Руслан" был релоцирован в Германию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда еще гражданская авиация летала над Украиной с начала вторжения. Ведь с 2022 года воздушное пространство государства закрыто и ПВО сбивает любые воздушные цели.