Полювання на ДРГ у Покровську: окупанти знищені просто в центрі міста (відео)

Російські військові прорвались в центр Покровська та розстріляли цивільних, українські військові знищили диверсантів

Покровськ залишається однією з найгарячіших точок на лінії фронту. Днями в центр Покровська прорвалась диверсійно-розвідувальна група ворога.

Про це розповіли у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Під час просування російські військові вбили кількох цивільних у районі залізничного вокзалу, порушивши міжнародне гуманітарне право.

Об’єднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила та ліквідувала окупантів, які ховалися у приміщенні вокзалу. Загалом, за останні два дні українські військові знищили 14 російських диверсантів, які намагалися потрапити в місто.

Оборона Покровська наразі посилена додатковими силами та засобами, кажуть оборонці. Спеціальні групи проводять постійний моніторинг ймовірних точок проникнення, а патрулі працюють у посиленому режимі. Військові закликають цивільних, які залишилися у Покровську, утриматися від пересувань без крайньої потреби.

Стан лінії фронту в Покровську на 18 жовтня

У зоні відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог прагне розширити "сіру зону" навколо міста та продовжує спроби проникнення з кількох напрямків.