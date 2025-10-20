Полювання на ДРГ у Покровську: окупанти знищені просто в центрі міста (відео)
Російські військові прорвались в центр Покровська та розстріляли цивільних, українські військові знищили диверсантів
Покровськ залишається однією з найгарячіших точок на лінії фронту. Днями в центр Покровська прорвалась диверсійно-розвідувальна група ворога.
Про це розповіли у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Під час просування російські військові вбили кількох цивільних у районі залізничного вокзалу, порушивши міжнародне гуманітарне право.
Об’єднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила та ліквідувала окупантів, які ховалися у приміщенні вокзалу. Загалом, за останні два дні українські військові знищили 14 російських диверсантів, які намагалися потрапити в місто.
Оборона Покровська наразі посилена додатковими силами та засобами, кажуть оборонці. Спеціальні групи проводять постійний моніторинг ймовірних точок проникнення, а патрулі працюють у посиленому режимі. Військові закликають цивільних, які залишилися у Покровську, утриматися від пересувань без крайньої потреби.
У зоні відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог прагне розширити "сіру зону" навколо міста та продовжує спроби проникнення з кількох напрямків.