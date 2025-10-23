Отопление этой зимой под огромным вопросом – нардеп Гончаренко

"Нам выбили практически всю газовую систему. Здесь мы тоже не готовились. Поэтому отопление этой зимой будет также под огромным вопросом", — такой лаконичный пост в своем Телеграмм-канале опубликовал 22 октября народный депутат Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности".

Его однопартиец Михаил Бондарь также считает, что есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа: "Ясно, что власти пытаются это урегулировать, понимая, что будут теплые дни, не будут еще включать отопление, будут пробовать тянуть с этим. дуйчиками – обогревателями".

Прохождение по Украине отопительного сезона 2025/2026 годов, по его мнению, под большим вопросом. Одна из причин, помимо враждебных систематических атак на энергетику, это проваленный менеджмент и закупки: "Да, они не были готовы. Да, они не закупили. Да, мы видим, что происходит с укрытиями по энергетике, где на третий уровень было списано 9 миллиардов гривен — согласно счётной палате, и эти объекты недостроены. Потому что энергетика, что добыча газа, что отопительный сезон весь будет под очень большим знаком вопроса в государстве", – подытожил он.

Скепсис народных избранников разделяют и в экспертной среде. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, регулярные атаки препятствуют эффективному восстановлению сетей и оборудования, что чревато энергетической стабильностью страны. "Вряд ли мы успеем все восстановить до зимы. Думаю, здесь есть большая проблема", — добавил он.

По информации американского издания Bloomberg, Россия уничтожила до 60% украинской газодобычи. Ремонт требует значительных средств на закупку и последующую установку необходимого оборудования. В то же время, хоть как-то снизить последствия вражеских атак для добычи "голубого топлива" возможно за счет возобновления работы незадействованных скважин. Одни из таких принадлежат компании "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", входящей в состав британской Enwell Energy. По данным СМИ, из-за простого предприятия только в этом Украина потеряла 1,2 млрд грн налоговых поступлений.

Также "Регал Петролеум" за это время мог бы добыть 96 млн. куб. м газа. и 9,3 тыс. тонн нефти, инвестировав при этом 3,2 млрд грн в недра, а также обеспечив дополнительные рабочие места в Харьковской и Полтавской областях.