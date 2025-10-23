Опалення цієї зими під величезним питанням – нардеп Гончаренко

"Нам вибили практично всю газову систему. Тут ми також не готувались. Тому опалення цієї зими буде також під величезним питанням", — такий лаконічний пост у своєму Телеграм-каналі опублікував 22 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності".

Його однопартієць Михайло Бондар також вважає, що є дуже великий ризик, що вже у грудні-січні не буде вистачати газу: "Ясно, що влада пробує це врегулювати, розуміючи, що будуть теплі дні, не будуть ще включати опалення, будуть пробувати тягнути з цим. Будуть розраховувати, що енергетики все-таки будуть відновлювати електропостачання, а люди будуть грітися фактично якимись дуйчиками – обігрівачами".

Проходження Україною опалювального сезону 2025/2026 років, на його думку, під великим питанням. Одна з причин, крім ворожих систематичних атак на енергетику, це провалений менеджмент і закупівлі: "Так, вони не були готові. Так, вони не закупили. Так, ми бачимо, що відбувається з укриттями по енергетиці, де на третій рівень було списано 9 мільярдів гривень – згідно з Рахунковою палатою, і ті об'єкти недобудовані. Тому що енергетика, що газовидобування, що опалювальний сезон весь буде під дуже великим знаком питання в державі", – підсумував він.

Скепсис народних обранців поділяють і в експертному середовищі. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко, регулярні атаки перешкоджають ефективному відновленню мереж та обладнання, що суттєво загрожує енергетичній стабільності країни. "Навряд чи ми встигнемо все відновити до зими. Думаю, тут є велика проблема", — додав він.

За інформацією американського видання Bloomberg, Росія знищила до 60% українського газовидобутку. Ремонт потребує значних коштів на закупівлю і подальше встановлення необхідного обладнання. Водночас, хоч якось зменшити наслідки ворожих атак для видобутку "блакитного палива" можливо за рахунок відновлення роботи незадіяних наразі свердловин. Одні з таких належать компанії "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", що входить до складу британської Enwell Energy. За даними ЗМІ, через простій підприємства тільки в цьому Україна втратила 1,2 млрд грн податкових надходжень.

Також "Регал Петролеум" за цей час міг би видобути 96 млн куб м газу. і 9,3 тис. тонн нафти, інвестувавши при цьому 3,2 млрд грн у надра, а також забезпечивши додаткові робочі місця в Харківській та Полтавській областях.