Могут ли мобилизовать женщин в Украине? Тимочко рассказал, почему нельзя "прятаться за спинами мужчин"

Считать, что какие-то профессии "мужские" или "женские" неправильно

Мобилизация женщин в Украине имеет военную целесообразность. Считать, что какие-то профессии "мужские" или "женские" неправильно.

Что нужно знать:

Формирования резерва из женщин — целесообразно

Чем меньше женщины будут прятаться "за спиной" мужчин, тем меньше голосов будет за призыв женщин под давлением

Логично ли замещать женщинами производственные профессии, где сейчас мужчины массово призываются

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил военный эксперт и председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Больше о мобилизации, БОВП и приложении "Резерв+" можно узнать в полной версии интервью "Телеграфа", перейдя по ссылке.

По его мнению, если мы говорим об учете то правильно вести реестр определенных специальностей, которые могут потребоваться во время мобилизации: медики, медсестры, бухгалтеры, юристы и другие специальности.

Считать, что какие-то профессии "мужские" или "женские" неправильно. Женская служба у нас добровольная. И я постоянно говорю: чем меньше женщины будут прятаться "за спиной" мужчин, тем меньше голосов будет за призыв женщин под давлением. Это одна сторона вопроса. считает Тимочко

Тимочко уверен, что если это не обсуждать открыто, то противник будет сеять между нами раздор и панику.

Другой вопрос – целесообразность призыва в каждом конкретном случае. Логично ли замещать женщинами производственные профессии, где сейчас мужчины массово призываются? Это нужно обсуждать. Военная служба – это не только работа на фронте. Есть сотни профессий, где не нужен тяжелый физический труд: информационная сфера, киберпространство, бухгалтерия, юриспруденция, кадровики, журналистика и т.д. Наша война гибридна, потому и эти направления очень важны. добавил експерт

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно обязательно сделать перед мобилизацией и ВЛК.