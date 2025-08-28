Очереди едва двигаются? Что происходит на границе после разрешения на выезд 18-22-летних

Пока никаких ажиотажей на границе не зафиксировано

28 августа в Украине начали действовать новые правила: мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезд за границу. Несмотря на резонанс в обществе, ситуация на КПП остается стабильной.

"Телеграф" публикует подробную информацию об этом и рассказывает, где можно отслеживать очереди.

Какие очереди сейчас

По состоянию на вечер 28 августа на всех работающих пунктах пропуска Украины загруженность оставалась низкой или средней.

Загрузка на КПП Украины вечером 28 августа

Между тем, украинцы в соцсетях активно информируют об очередях на государственной границе в связи с нововведением. "Около 20 ребят уже выехали на КПП "Устилуг"", — рассказывает женщина.

А так выглядела очередь на другом пункте пропуска утром:

На следующем видео пользователь показывает обстановку на КПП "Грушев" в сторону Украины.

Никаких признаков "гигантских очередей" или ажиотажа не подтверждают и пограничники. Так, по данным ГПСУ, в среднем границу по будням пересекает 125-135 тысяч человек в сутки, а в выходные эта цифра растет до 150 тысяч. Для сравнения, весной показатель составлял всего 75-80 тысяч.

"Разрешение на выезд за границу мужчин 18-22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока", — говорится в сообщении.

Как мониторить очереди

Очереди на границе можно отслеживать онлайн в режиме реального времени. Для этого существует несколько проверенных официальных ресурсов и сервисов:

сайт Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) — регулярно публикует информацию о состоянии очередей;

интерактивная карта Гостаможслужбы отражает ситуацию на всех действующих пунктах пропуска;

nakordoni.com.ua — онлайн-сервис, автоматически обновляющий данные каждые 10 минут из официальных источников;

"єЧерга" — система предварительной регистрации на пересечение границы (работает на отдельных КПП).

Также действуют региональные Telegram-каналы, несколько раз в день обновляющие данные о границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Напомним: в Украине с 28 августа вступили в силу новые правила выезда для мужчин призывного возраста. Впервые с начала полномасштабной войны официально разрешено пересечение границы отдельным категориям молодежи от 18 до 22 лет.

"Телеграф" подготовил обзор последних сообщений из пунктов пропуска, где очевидцы уже делятся информацией о первых выездах за границу.