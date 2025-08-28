Очереди едва двигаются? Что происходит на границе после разрешения на выезд 18-22-летних
Пока никаких ажиотажей на границе не зафиксировано
28 августа в Украине начали действовать новые правила: мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезд за границу. Несмотря на резонанс в обществе, ситуация на КПП остается стабильной.
"Телеграф" публикует подробную информацию об этом и рассказывает, где можно отслеживать очереди.
Какие очереди сейчас
По состоянию на вечер 28 августа на всех работающих пунктах пропуска Украины загруженность оставалась низкой или средней.
Между тем, украинцы в соцсетях активно информируют об очередях на государственной границе в связи с нововведением. "Около 20 ребят уже выехали на КПП "Устилуг"", — рассказывает женщина.
А так выглядела очередь на другом пункте пропуска утром:
На следующем видео пользователь показывает обстановку на КПП "Грушев" в сторону Украины.
Никаких признаков "гигантских очередей" или ажиотажа не подтверждают и пограничники. Так, по данным ГПСУ, в среднем границу по будням пересекает 125-135 тысяч человек в сутки, а в выходные эта цифра растет до 150 тысяч. Для сравнения, весной показатель составлял всего 75-80 тысяч.
"Разрешение на выезд за границу мужчин 18-22 лет не повлияло на увеличение пассажиропотока", — говорится в сообщении.
Как мониторить очереди
Очереди на границе можно отслеживать онлайн в режиме реального времени. Для этого существует несколько проверенных официальных ресурсов и сервисов:
- сайт Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) — регулярно публикует информацию о состоянии очередей;
- интерактивная карта Гостаможслужбы отражает ситуацию на всех действующих пунктах пропуска;
- nakordoni.com.ua — онлайн-сервис, автоматически обновляющий данные каждые 10 минут из официальных источников;
- "єЧерга" — система предварительной регистрации на пересечение границы (работает на отдельных КПП).
Также действуют региональные Telegram-каналы, несколько раз в день обновляющие данные о границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
Напомним: в Украине с 28 августа вступили в силу новые правила выезда для мужчин призывного возраста. Впервые с начала полномасштабной войны официально разрешено пересечение границы отдельным категориям молодежи от 18 до 22 лет.
"Телеграф" подготовил обзор последних сообщений из пунктов пропуска, где очевидцы уже делятся информацией о первых выездах за границу.