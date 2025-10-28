Арест имущества и не только: в Раде хотят усилить наказание за СОЧ, что предлагают нардепы

Многие из нарушителей возвращаются в армию

Наказание за СОЧ (самовольное оставление части) в Украине могут усилить. В Раде, в частности, уже обсуждают арест имущества и счетов правонарушителей.

Что нужно знать:

В Украине около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и СОЧ

В Раде предлагают усилить наказание

Предложения будут согласовывать с Генштабом

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко. Полную версию беседы с политиком можно прочитать, перейдя по ссылке.

По его словам, в Украине на данный момент уже насчитывается около 300 тысяч уголовных дел по дезертирству и СОЧ. Многие из нарушителей (по мнению нардепа, более 50%) возвращаются в армию, однако, наказания за нарушения могут усилить, чтобы их предотвращать.

Нужно точно внедрять законодательные изменения по наказанию считает Горбенко

Горбенко рассказал, что в Раде уже звучит ряд идей по усилению наказания за СОЧ. Среди них — арест счетов и имущества нарушителей.

"Какие эти идеи? Арест счетов, арест имущества. Из правоохранительного комитета предлагали увеличить сроки наказания (в настоящее время, в условиях военного положения, за СЗЧ предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 10 лет, — Ред. ) предложений очень много. Надо садиться с Генштабом и решать за что будут голоса, а за что нет. Ведь в Раде есть сторонники "партии СЗЧ", а есть сторонники "партии победы", но ни у одной из этих групп нет большинства", — сказал нардеп.

