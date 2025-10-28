У Раді назвали "помилкою та популізмом" дозвіл на виїзд 22-річних: до яких проблем це призвело

Після дозволу на виїзд до України стало мінус 5% робочих рук

Дозволити українцям до 22 років виїжджати із країни було помилкою. У Раді називають таке рішення "популістським" і визнають, що воно вже впливає на економіку.

Що потрібно знати:

Усім українцям до 22 років дозволили виїжджати з країни, але ідея була в іншому

У Раді називають дозвіл помилкою

Рекрутинг 18-24 став складнішим

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Руслан Горбенко. Повну версію розмови з політиком можна прочитати, перейшовши на посиланням.

За його словами, він особисто пропонував законопроєкт про дозвіл на виїзд студентам, які навчаються за кордоном та мають контракт із цими навчальними закладами. Проте, каже він, "зрозуміли такі пропозиції інакше".

"Дозволили всім хлопцям до 22 років виїжджати. На економіку це вже має вплив. Ми маємо мінус 5% робочих рук. Це така популістська помилка нашого уряду. Це питання важливо було обговорювати з парламентом, Генштабом, військовими, тому що вони не розуміють, як їм зараз пропонувати рекрутинг 18-24, коли хлопцям дозволяють виїжджати на полуницю в Польщу. А там зарплати більші, ніж у нас, тому грошовим забезпеченням цих контрактників ми прямо вже так зацікавити не можемо", — сказав він.

